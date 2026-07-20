آغاز عملیات مرمتی تیمچه تاریخی دوره صفوی نیشابور

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تیمچه(سرای) تاریخی موسوم به «مستوفی» بهعنوان یکی از دو تیمچه بازمانده از دوره صفوی بازار نیشابور است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور ادامه داد: این بنا که بخش مهمی از بازار تاریخی سرپوش است، بهعلت زمین لرزه، الحاقات غیر اصولی، نفوذ رطوبت و ...، جداره بیرونی و سقف آن دچار آسیبهای خطرناکی چون ایجاد ترک عمیق، فرسودگی و خالی شدن پایه و پیدیوار، ریزش پایه ورودیهای فرعی و سردابها، تخریب ناودانها و بام و ... شده است که نظر به شدت آسیبها، تخریب و ریزش و ایجاد تلفات مادی و انسانی متصور بود.
گیاهی تصریح کرد: از این رو نظر به اهمیت مسئله با تلاش و رایزنی مستمر و پیگیریهای اداره میراث فرهنگی، اخذ مشارکت مالکان (بهویژه مدیریت حوزه علمیه فضل ابن شاذان) و نیز دستورالعمل مرمت تهیه و از اول تیرماه با فراهم نمودن آجر سنتی و بخشی از مصالح از شهرداری نیشابور، اقدامات مرمتی آن شامل رطوبت زدایی، پی بندی، کرسی چینی، دوخت و دوز ترک ها، برچیده شدن قسمتهای فرسوده و اجرای مجدد، بازگشایی دالان خصوصی ورودی و مرمت پایه های آنها، بامسازی و ساماندهی محوطه و ... شروع شده و در حال انجام است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور گفت: تیمچه مورد اشاره هم اکنون دارای دو طبقه و حیاط مرکزی است که تا قبل از تخریب ضلع شرق و نیمی از ضلع جنوب در شهرسازی نوین نیشابور در نود سال پیش، بهصورت حیاط مرکزی و دو طبقه در طرفین حیاط بوده که در صورت همکاری و علاقه مالکان برای مرمت و احیا کامل آن بهعنوان فضایی گردشگری و اقتصادی، میتواند به یکی از شاخصترین و جذابترین ابنیه تاریخی و فرهنگی نیشابور تبدیل شود که بهعنوان متولی حفظ میراثفرهنگی، برای این مهم تلاش خواهیم کرد.
گیاهی تصریح کرد: تیمچهها بهعنوان جزو مهمی از بازار، معمولا دارای یک دسترسی اصلی از داخل راسته بازار و یک دسترسی خصوصی بوده که بهصورت حیاط مرکزی و دو طبقه در چهار ضلع در معماری قدیم ساخته میشده که بیشتر فعالیت تخصصی (مثلا بازرگانی و فروش فرش) داشته و به آن نام و یا نام مالک یا مالکان معروف بوده است.
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