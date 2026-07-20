به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد میبدی نیک امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بلغور، کریم‌آباد، مارشک، خرکت و دربیابان اظهار کرد: در این روستاهای ظرفیت خوبی برای حضور گردشگران وجود دارد و باید زیرساخت‌های ارائه خدمات از جمله اقامت و پذیرایی نیز در این روستاها باید ایجاد شود، که راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستاها توسط مردم در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع مشهد ادامه داد: حمل و نقل و راه از ارکان توسعه گردشگری است که تسهیل آن به حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی کمک می‌کند و با بهبود حمل و نقل و راتقای راه‌های روستایی گردشگری نیز در این مناطق توسعه خواهد یافت.

میبدی نیک با بیان این‌که قالی‌بافی و گلیم بافی در این روستاهای رواج دارد و نیازمند توجه است، گفت: ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد در دستور کار قرار دارد و با توجه به رشته صنایع‌دستی فعال در هر روستا بر آن رشته تمرکز صورت خواهد گرفت.

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