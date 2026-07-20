۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی مشهد خبر داد:

برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد

برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع مشهد از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد میبدی نیک امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بلغور، کریم‌آباد، مارشک، خرکت و دربیابان اظهار کرد: در این روستاهای ظرفیت خوبی برای حضور گردشگران وجود دارد و باید زیرساخت‌های ارائه خدمات از جمله اقامت و پذیرایی نیز در این روستاها باید ایجاد شود، که راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستاها توسط مردم در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع مشهد ادامه داد: حمل و نقل و راه از ارکان توسعه گردشگری است که تسهیل آن به حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی کمک می‌کند و با بهبود حمل و نقل و راتقای راه‌های روستایی گردشگری نیز در این مناطق توسعه خواهد یافت.

میبدی نیک با بیان این‌که قالی‌بافی و گلیم بافی در این روستاهای رواج دارد و نیازمند توجه است، گفت: ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد در دستور کار قرار دارد و با توجه به رشته صنایع‌دستی فعال در هر روستا بر آن رشته تمرکز صورت خواهد گرفت.

برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد

برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان مشهد

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کد خبر 1405042902146
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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