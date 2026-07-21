۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴

معاون میراث‌فرهنگی مازندران خبر داد

فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی باغ شاه بهشهر با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی آغاز شد

فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی باغ شاه بهشهر با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی آغاز شد

معاون میراث‌فرهنگی مازندران از آغاز فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی باغ شاه (پارک ملت) بهشهر با مجوز رسمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: این کاوش‌ها با هدف شناسایی و مستندسازی لایه‌های تاریخی و معماری یکی از مهم‌ترین باغ‌های سلطنتی دوره صفویه در شمال کشور انجام می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ گفت: فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناسی باغ شاه (پارک ملت) بهشهر با مجوز رسمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به شماره ۴۰۵۳۲۰۷۴ از روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه آغاز می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران، افزود: سرپرستی این هیئت باستان‌شناسی بر عهده حسین نعمتی است و این پروژه با همکاری متخصصان حوزه باستان‌شناسی و میراث‌فرهنگی استان، با هدف شناسایی، مستندسازی و بررسی لایه‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند اجرا می‌شود.

او با اشاره به اهمیت تاریخی باغ شاه اظهار کرد: این مجموعه که امروز با نام پارک ملت شناخته می‌شود، یکی از ارزشمندترین آثار به‌جامانده از مجموعه باغ‌ها و کاخ‌های سلطنتی دوره صفویه در بهشهر است و به‌عنوان یکی از هفت باغ و کاخ سلطنتی این شهر، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ شهرسازی، معماری باغ ایرانی و ساختار حکومتی عصر صفوی دارد.

دانش‌زاده ادامه داد: باغ شاه در غرب باغ‌تپه و شمال‌شرقی مجموعه تاریخی صفی‌آباد قرار گرفته و به‌عنوان بخشی از منظومه تاریخی و فرهنگی بهشهر، از نظر ارتباط فضایی و تاریخی با دیگر آثار صفوی، ظرفیت بالایی برای مطالعات باستان‌شناسی دارد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به اهداف این فصل از کاوش‌ها گفت: در این پژوهش تلاش می‌شود اطلاعات دقیق‌تری درباره ساختار معماری باغ، محدوده واقعی آن، روند شکل‌گیری و توسعه مجموعه، بقایای احتمالی بناها، مسیرهای آبرسانی، تأسیسات وابسته و لایه‌های استقراری تاریخی به دست آید.

او تصریح کرد: نتایج این کاوش‌ها می‌تواند شناخت از مجموعه سلطنتی صفوی بهشهر را تکمیل کرده و مبنای علمی مناسبی برای حفاظت، مرمت، احیا و معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند فراهم کند.

دانش‌زاده خاطرنشان کرد: شهر تاریخی بهشهر در دوره شاه‌عباس اول صفوی یکی از مهم‌ترین مراکز حکومتی و اقامتگاه‌های سلطنتی شمال ایران بود و مجموعه‌ای از باغ‌ها، کاخ‌ها، آبراهه‌ها و بناهای تشریفاتی در آن شکل گرفت که باغ شاه از شاخص‌ترین اجزای این مجموعه تاریخی محسوب می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران افزود: یافته‌های احتمالی این فصل از کاوش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه طراحی باغ‌های سلطنتی صفوی، نظام مدیریت آب، معماری باغ ایرانی و الگوی توسعه شهری بهشهر در سده‌های گذشته ارائه کرده و زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی منطقه نیز باشد.

دانش‌زاده در پایان گفت: این پروژه با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اجرا می‌شود و نتایج اولیه آن پس از پایان عملیات میدانی در قالب گزارش‌های تخصصی منتشر خواهد شد. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002206
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha