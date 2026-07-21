کاربری گردشگری اراضی مستعد حفظ شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۲۹ تیر۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون و کمیته تخصصی سرمایه‌گذاری اظهار کرد: این جلسات به‌صورت مستمر و طبق روال برگزار می‌شود و در آخرین نشست، ۱۸ پرونده مربوط به درخواست تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: بیشترین تعداد این پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌های رامسر، عباس‌آباد و چالوس بود و تمامی درخواست‌ها با در نظر گرفتن موقعیت مکانی، حدود اربعه، مساحت اراضی و سوابق هر پرونده به‌صورت دقیق و کارشناسی ارزیابی شد.

او تصریح کرد: برخی از پرونده‌ها که پیش از این نیز بررسی شده بودند، دوباره در دستور کار قرار گرفتند و در مواردی که اراضی از مساحت اندکی برخوردار بودند و عملاً قابلیت اجرای طرح‌های گردشگری را نداشتند، با تغییر کاربری آن‌ها به سایر کاربری‌ها موافقت شد.

ایزدی ادامه داد: در مقابل، درخواست تغییر کاربری برخی اراضی که از موقعیت مناسب، مساحت قابل توجه و ظرفیت بالای توسعه گردشگری برخوردار بودند، مورد موافقت قرار نگرفت و کاربری گردشگری این اراضی حفظ و تأیید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: تصمیمات این کمیسیون با هدف صیانت از ظرفیت‌های گردشگری استان و بهره‌برداری اصولی از اراضی مستعد، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با رعایت ضوابط قانونی اتخاذ می‌شود.

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