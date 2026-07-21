بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی فلاح دوشنبه ۲۹تیر۱۴۰۵ در نشست هماندیشی بررسی موانع و راهکارهای توسعه گردشگری این شهرستان، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف برای بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل در این نشست که با حضور حمید قرباننیا رئیس شورای اسلامی شهرستان، اعضای شورای بخشهای شهرستان و نماینده دهیاران برگزار شد، اظهار کرد: بابل از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و برای تبدیل این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی، باید همه دستگاههای مرتبط با برنامهریزی و همکاری مستمر در کنار یکدیگر قرار گیرند.
او با اشاره به بررسی چالشها و موانع توسعه گردشگری در این نشست، افزود: تقویت زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاران، معرفی هرچه بهتر جاذبههای تاریخی و طبیعی و توسعه گردشگری روستایی از مهمترین محورهای مورد بحث بود که برای هر یک راهکارهای اجرایی ارائه شد.
فلاح با تأکید بر نقش شوراهای اسلامی و دهیاریها در توسعه گردشگری روستایی، تصریح کرد: مشارکت مدیریتهای محلی میتواند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیتها، رفع موانع و جذب سرمایهگذاری در مناطق مختلف شهرستان داشته باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای تخصصی و استمرار گفتوگو میان مسئولان و مدیران محلی، زمینهساز پیگیری مؤثر مسائل حوزه گردشگری و اجرای برنامههای توسعهای در شهرستان بابل خواهد بود.
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