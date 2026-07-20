به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: جهانی شدن یک روستا بدون نقشآفرینی مردم آن ممکن نیست. برگزاری کلاسهای آموزشی با هدف توانمندسازی جامعه محلی، افین را به مقصدی هوشمند و مهمانپذیر تبدیل میکند که در آن، تکتک ساکنان، سفیرانِ فرهنگ و میراث خود خواهند بود. ما مصمم هستیم با این ترکیبِ هوشمندانه از حفاظت فیزیکی، زیرساختهای دیجیتال و آموزش مردمی، نام افین را در تراز جهانی تثبیت کنیم.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: تقویم دورههای آموزشی و توانمندسازی اهالی تهیه شده و بزودی با ورود تسهیلگران تخصصی شاهد برگزاری دورههای متنوع خواهیم بود. فعال کردن بانوان با احیاء سنتهای قدیم مثل قصه گویی، آداب و رسوم خاص روستا، احیاء و تولید صنایعدستی، بستهبندی صنایعدستی، فرآوری محصولات کشاورزی و سوغات محلی روستا با تشکیل گروههای فعال، تولید محصولات ارگانیک از محصولات کشاورزی، بروز و نمود محصولات کشاورزی روستا در طبخ غذاها و ... در این دورهها آشنا، مشارکت و فعال خواهند شد و همچنین کودکان آموزشهای لازم را در زمینههای مرتبط فرا خواهند گرفت.
او ادامه داد: افین، سرزمین آب و زندگی در دل خراسان کهن، جایی که زمین و آب با هم عهد بسته اند تا زندگی جاری شود. مردم در قدیم وقتی میخواستند محلی را نام گذاری کنند، به آنچه روح و جان سرزمین بود نگاه میکردند: آب روان، زمین حاصلخیز و زمزمه زندگی. نام این سرزمین، افین، به زبان کهن ایرانی، همانند آواهای آب و زندگی است. «آف» نشانه آب، سرچشمه و برکت و «ـین» نشان مکان و جاودانگی. افین، جایی است که زندگی در آن زاده میشود، جایی که آب و زمین با هم همآوا میشوند و هر نسل، خاطرهای تازه بر خاک آن مینهد.
عرب گفت: بر اساس داستانهای قدیم، هر خانوادهای که در افین سکنی میگزید، سهمی از این آب و برکت میبرد و روح خود را با سرزمین پیوند میداد. افین، فقط یک روستا نیست؛ نماد تداوم، رشد و زندگی است؛ جایی که هر چشمه و هر زمین، داستانی برای گفتن دارد و هر نسلی، میراثی از گذشته را با خود حمل میکند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی بیان کرد: انتخاب بهترین دهکده گردشگری از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دنبال میشود و هدف از این اقدام تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان است. سازمان جهانی گردشگری ۹ شاخصه از جمله دارا بودن منابع فرهنگی، ترویج و حفاظت از آن، پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی، پتانسیل گردشگری و توسعه و یکپارچگی زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویتبندی گردشگری و نیز امور بهداشت، ایمنی و امنیت را به عنوان معیارهای انتخاب روستاهای جهانی اعلام کرده است.
او اضافه کرد: از مزایای انتخاب شدن به عنوان روستای جهانی میتوان به معرفی در سطح بینالمللی به عنوان نمونهای برجسته از یک مقصد گردشگری روستایی، ارائه گواهی امضا شده توسط دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دارا شدن فضایی برای تبادل تجربیات و آموزش، امکان شرکت در رویدادهای مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری و در نهایت معرفی کشور صاحب روستا در ابعاد و زوایای مختلف گردشگری اشاره کرد.
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