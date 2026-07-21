بازدید سخنگوی دولت از روستای گردشگری درک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، فاطمه مهاجرانی روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به همراه علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، از مجتمع گردشگری و اقامتی دیدگ در روستای درک شهرستان زرآباد بازدید کرد.

این مجموعه با ۵ واحد اقامتی و ظرفیت ۱۴ تخت، برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است.

سخنگوی دولت در این بازدید از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های این واحد گردشگری که در شرایط جنگی با مشکلاتی در روند فعالیت خود مواجه شده، قرار گرفت.

روستای گردشگری درک در شهرستان زرآباد، یکی از نامزدهای ثبت در فهرست دهکده‌های گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶ است.

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