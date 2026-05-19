روستای درک، هویت گردشگری جنوب شرق کشور است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان رییسی روز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 با اشاره به قرار گرفتن روستای هدف گردشگری دَرَک در جمع نامزدهای هشت روستای کاندیدای ثبت جهانی بیان کرد: این انتخاب نشان‌دهنده ارزش‌های برجسته طبیعی و گردشگری این روستا در سطح ملی و بین‌المللی است.

فرماندار زرآباد افزود: دَرَک یکی از پدیده‌های نادر طبیعت ایران به شمار می‌رود که در آن دو اقلیم کاملاً متضاد، یعنی کویر و دریا، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ تلاقی تپه‌های شنی با آب‌های نیلگون دریای مکران، چشم‌اندازی منحصربه‌فرد و کم‌نظیر خلق کرده که آن را به یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی کشور تبدیل کرده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: نامزدی دَرَک برای ثبت جهانی، فرصت بزرگی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری زرآباد و جنوب سیستان و بلوچستان در سطح بین‌المللی است و می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

در ادامه سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد، نیز گفت: با توجه به نامزدی روستای دَرَک برای ثبت در فهرست دهکده‌های گردشگری جهانی سال ۲۰۲۶، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری این روستا در دستور کار قرار گرفته است.

انور سینگله از دایر شدن بازارچه فروش صنایع‌دستی و محصولات بومی منطقه در روستای دَرَک خبر داد و افزود: شهرستان زرآباد با برخورداری از صنایع‌دستی فاخر و محصولات بومی، به‌ویژه میوه‌های گرمسیری خاص، ظرفیت بالایی برای عرضه به گردشگران دارد و راه‌اندازی این بازارچه می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان بومی منجر شود.

انتهای پیام/