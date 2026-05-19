بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه جاری، با اشاره به رایزنیهای انجامشده میان معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ادامه مذاکرات و پیگیریهای انجام شده برای فعالسازی ظرفیت خطوط ریلی، بهویژه در دورههایی که پروازها با محدودیت یا توقف مواجه هستند، با همراهی و حمایت مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، نخستین قطار گردشگری از تهران به مقصد کاشان راهاندازی میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این قطار گردشگری باهدف تسهیل سفر گردشگران داخلی، تقویت گردشگری ریلی و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه طراحیشده و میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران در مسیرهای گردشگری استان اصفهان را فراهم کند.
آبیان افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نخستین قطار گردشگری تهران- کاشان روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۲۵ صبح از ایستگاه راهآهن تهران حرکت خواهد کرد و مسافران پس از حضور در کاشان در قالب یک برنامه گردشگری از ظرفیتهای فرهنگی این شهر بهرهمند خواهند شد.
او تصریح کرد: این برنامه بهصورت سفر یکروزه طراحیشده و قطار پس از پایان برنامههای گردشگری، ساعت ۱۹:۰۵ همان روز از ایستگاه کاشان به سمت تهران باز میگردد.
معاون گردشگری استان اصفهان گفت: توسعه گردشگری ریلی یکی از راهکارهای مهم برای تنوعبخشی به شیوههای سفر و افزایش دسترسی گردشگران به مقاصد گردشگری کشور است و استان اصفهان آمادگی دارد با همکاری راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در آینده برنامههای مشابه بیشتری را برای جذب گردشگران داخلی و توسعه سفرهای ریلی اجرا کند.
آبیان تأکید کرد: علاقهمندان برای شرکت در این سفر گردشگری میتوانند از طریق سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
