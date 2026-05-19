بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبدالهی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۹ اردیبهشتماه گفت: در هشتمین دوره از داوری مهر اصالت ملی که به میزبانی استان اصفهان و در آذرماه سال گذشته برگزار شد، بیش از ۱۲۴ اثر از استان اصفهان مورد بررسی و داوری قرار گرفت و امروز با آماده شدن نتایج این داوری، ۸۵ اثر هنرمندان این استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: داوری مهر اصالت هر ۲ سال یکبار برگزار میشود و آثاری که به بخش داوری میرسند ازنظر خلاقیت و نوآوری، اصالت، مرغوبیت و قابلیت عرضه در بازار، ارزیابی نهایی میشوند.
او افزود: با اضافه شدن این آثار، تعداد تولیدات هنرمندان صنایعدستی استان اصفهان که موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده است به ۶۸۵ اثر رسید. پیش از این نیز ۶۰۰ اثر از هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان موفق به دریافت مهر اصالت ملی و ۱۳۲ اثر موفق به اخذ مهر اصالت بینالمللی از شورای جهانی صنایعدستی شده بودند که بالاترین آمار تعداد مهر اصالت ملی و بینالمللی در سطح کشور را استان اصفهان به خود اختصاص داده است.
