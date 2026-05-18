به گزارش خبرنگار میراث آریا، به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس از موزه کرباسی در شیراز بازدید کرد.

در این بازدید، بهزاد مریدی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ضمن قدردانی از فعالیت‌های مدیر موزه، بر اهمیت موزه‌های خصوصی در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: افرادی که با عشق و سرمایه خود آثار فرهنگی را گردآوری کرده و آن‌ها را به موزه تبدیل می‌کنند، دارای ارزش ویژه‌ هستند، این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده تعهد عمیق به تاریخ و هویت ملی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: شهروندان باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی خود مشارکت فعال‌تری داشته باشند، زیرا موزه‌ها متعلق به مردم‌اند و آنها باید در حفاظت از تاریخ و فرهنگ خود نقش ایفا کنند.

مدیر موزه کرباسی، نیز با اشاره به سابقه ۳۰ ساله فعالیت این موزه بیان کرد: موزه کرباسی نتیجه عشق و علاقه به فرهنگ و ادب فارس و ایران است. تاکنون بیش از چهار هزار قطعه در این مجموعه گردآوری شده که ۱۰۰ اثر از آن‌ها به ثبت ملی رسیده‌اند.

امید کرباسی همچنین به اهمیت مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، مرمت پنج عنوان از روزنامه‌های قدیمی شیراز در حال انجام است که این کار نمونه‌ای از تلاش‌های موثر در راستای حفظ تاریخ فرهنگی ماست. به زودی، بخش‌های جدیدی از قبیل موزه بلدیه، موزه برق و موزه آب در این مجموعه راه‌اندازی خواهند شد.

موزه کرباسی به عنوان یک موسسه خصوصی با هدف گردآوری اشیای تاریخی از دوره‌های مختلف ایران آغاز به کار کرده و اکنون به یکی از مکان‌های ارزشمند فرهنگی در شیراز تبدیل شده است این موزه شامل مجموعه‌ای غنی از اشیای فلزی، نسخ خطی، عکس‌های قدیمی و آثار هنری معاصر است که همگی به حفظ تاریخ هنر ایران کمک می‌کنند.

