بهگزارش میراثآریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در جلسه هماهنگی برنامههای هفته میراثفرهنگی اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی محوطهها و بناهای تاریخی استان در ۲۸ اردیبهشتماه برای بازدید عموم مردم رایگان هستند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: برنامههای متعددی به مناسبت هفته میراثفرهنگی با محوریت شعار کشوری «میراثفرهنگی؛ همبستگی ملی، صلح جهانی » تدارک دیده شده است.
او افزود: اجرای مراسم تنبور نوازی در موزه تنبور دالاهو، برگزاری مراسم تجلیل از فعالان انجمنهای میراثفرهنگی در شهرستان روانسر، برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با هدف آشنایی با روشهای ایمن سازی و مقابله با تهدید آثار تاریخی توسط دشمن در ایام جنگ در این هفته برگزار میشود.
اعظمی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی مرمت اشیاء تاریخی، رونمایی از پروانه موزههای دفاع مقدس، تجلیل از پرسنل یگان حفاظت میراثفرهنگی ، برگزاری تور آشناسازی با آثار تاریخی، تجدید میثاق با شهدای جنگ رمضان، دیدار با ائمه جمعه استان و سخنرانی در مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه نیز بخش دیگری از این برنامهها است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه عکس جنگ تحمیلی رمضان، برپایی تور عکاسی از آثار تاریخی، حضور در دفاتر خبرگزاریها و ارائه گزارش به رسانهها نیز در این هفته انجام خواهد شد.
او در خاتمه تاکید کرد: با توجه به اهمیت جایگاه میراثفرهنگی در افزایش همبستگی ملی امیدواریم نه تنها در این هفته بلکه در تمامی طول سال همواره توجه به حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی به دغدغه عموم مردم تبدیل شود.
