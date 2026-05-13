بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی صابر روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه در نشست با نمایندگان انجمنها و تشکلهای مردم نهاد مرتبط با ادارهکل که با حضور معاون صنایعدستی استان، حراست، فرمانده یگان حفاظت و کارشناسان برگزار شد، اظهار کرد: افزایش تعامل با تشکلها توان اجرایی ادارهکل را افزایش میدهد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت میراثفرهنگی استان کرمانشاه گفت: استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد به عنوان بازوی توانمند ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه یک ضرورت است.
او تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت مضاعف برای پیشبرد اهداف ادارهکل میراثفرهنگی به دنبال افزایش تعامل با دستگاههایی که حوزه فعالیت مشترک با ما دارند و استفاده از ظرفیت تشکلها مردم نهاد هستیم.
صابر گفت: بدون تردید تشکلهای مردمی با توجه به توان اجرایی و نیروی انسانی که در اختیار دارند، میتوانند در بسیاری از برنامههای پیش رو در کنار ما باشند تا علاوه بر رونق گردشگری به حفاظت از میراثفرهنگی ارزشمند استان کمک کنند.
در این نشست نمایندگان انجمنها و تشکلهای مردم نهاد نیز هرکدام مسائل، مشکلات، درخواستها و پیشنهادات خود را برای افزایش همکاری با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه اعلام کردند.
همراهی در رونق گردشگری استان، ضرورت پرداخت تسهیلات حمایتی با توجه به شرایط جنگی کشور، پیگیری مسأله اینترنت، مشکلات مالی تشکلها و ضرورت حمایت مالی ادارهکل از برنامههای مشترک، توجه به مسأله توسعه آموزش با استفاده از ظرفیت تشکلها، توجه به اهمیت فرهنگسازی برای حفاظت از میراثفرهنگی، جذب مردم و مسئولین برای حمایت از برنامههای پیش رو، تسریع در روند صدور و تمدید مجوزهای تشکلها که در حال حاضر به کندی انجام میشود، توجه به تقویت پایگاههای میراثفرهنگی برای رونق گردشگری و ... از جمله مواردی بود که نمایندگان تشکلهای مردم نهاد در این نشست مطرح کردند.
