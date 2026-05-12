تبار قریب، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از پیشرفت مناسب روند آمادهسازی پرونده ثبت جهانی روستای پامنار خبر داد و گفت: اقدامات متعددی با هدف تقویت زیرساختها و توانمندسازی توسط ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان انجام شده است، پیش از نهایی شدن این موضوع، اقدامات مورد نیاز برای آمادهسازی این روستا را آغاز کردیم که خوشبختانه تاکنون پیشرفت مناسبی حاصل شده است.
او با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان دزفول و روستای پامنار افزود: آگاهی و همراهی جامعه محلی در این روستا، زمینه اجرای برنامههای متنوعی را فراهم کرده و در همین راستا علاوه بر انجام اقدامات مختلف، برنامهریزیهای لازم برای ادامه مسیر نیز صورت گرفته است.
معاون گردشگری خوزستان برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مستمر را از مهمترین اقدامات انجام شده دانست و گفت: این آموزشها نقش مهمی در آمادهسازی جامعه محلی و فعالان حوزه گردشگری برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری دارد.
او ادامه داد: در همین راستا جلسه راهبری ثبت جهانی روستای پامنار با حضور مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان، فرماندار شهرستان دزفول و سایر اعضا برگزار شد. همچنین اقداماتی نظیر کاشت دو هزار اصله درخت بومی، اجرای برنامه پاکسازی روستا با مشارکت جامعه محلی، نصب المان گونههای خاص حیاتوحش در روستا، رنگآمیزی درب خانهها، ساماندهی بخشی از مسیر دسترسی به روستا و برگزاری دورههای آموزشی محیط زیست، امداد و نجات و گردشگری دسترسپذیر انجام شده است.
تبار قریب افزود: برگزاری گشت تخصصی پرندهنگری، راهاندازی وبسایت روستا، تهیه کلیپ و تصاویر تخصصی برای مستندسازی پرونده ثبت جهانی و همچنین تشکیل تیمهای کاری در ادارهکل و شهرستان دزفول نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.
او درباره شاخصهای گردشگری روستای پامنار گفت: این روستا به دلیل برخورداری از ظرفیتهای متنوع گردشگری در فهرست روستاهای قابل ثبت جهانی قرار گرفته است. استواری زیستبوم روستا بر پایه گردشگری، نقش قابل توجه خدمات گردشگری و صنایعدستی در اقتصاد محلی، وجود اقامتگاههای متعدد بومگردی و شکلگیری زنجیره ارزش گردشگری از جمله شاخصهای مهم این روستا به شمار میرود.
معاون گردشگری خوزستان ادامه داد: برگزاری رویدادها و دورههای آموزشی توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بخشداری و دهیاری نیز به ایجاد زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در این روستا کمک کرده است. همچنین همراهی جامعه محلی در اقداماتی مانند پاکسازی روستا و کاشت درختان بومی نشاندهنده مشارکت فعال ساکنان در مسیر توسعه گردشگری است.
او با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی این روستا گفت: پامنار یکی از خاستگاههای مهم تولید صنایعدستی کپو است و حضور گونههای خاص حیاتوحش بهویژه برای پرندهنگری، در کنار قرارگیری در مجاورت دریاچه سد دز که امکان توسعه تفریحات و ورزشهای آبی را فراهم میکند، از دیگر مزیتهای گردشگری این منطقه به شمار میرود.
تبار قریب درباره مهمترین نیازهای زیرساختی روستا نیز اظهار کرد: تکمیل زیرساختهایی مانند ساماندهی مسیر دسترسی، ایجاد پارکینگ در ورودی روستا، راهاندازی بازارچه صنایعدستی و بهبود دسترسی به دریاچه سد دز از مهمترین اقداماتی است که میتواند به توسعه گردشگری این منطقه کمک کند.
او جامعه محلی را یکی از مهمترین ظرفیتهای پامنار دانست و افزود: به دلیل حضور مستمر گردشگران و آموزشهای برگزار شده، ساکنان روستا با اهمیت گردشگری و آثار مثبت آن آشنا هستند. در همین راستا برای تقویت همافزایی، دورههای آموزشی متعددی برگزار شده و در هفته جاری نیز دورههای تخصصی توانمندسازی جامعه محلی و بانوان روستا و همچنین دوره معرفی ظرفیتهای طبیعی منطقه و نحوه حفاظت از آنها برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری خوزستان در پایان تأکید کرد: ثبت جهانی روستای پامنار میتواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه گردشگری، اقتصادی و اجتماعی این روستا و روستاهای همجوار داشته باشد. ارتقای کیفیت تولید صنایعدستی، بهبود بستهبندی محصولات، تقویت بازاریابی، توسعه وبسایت روستا و معرفی گسترده آن در سطح بینالمللی میتواند به تقویت برند مقاصد گردشگری روستایی خوزستان کمک کند و زمینه حضور و ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی را فراهم سازد. امیدواریم با ثبت جهانی این روستا، خوزستان کهن و زیبا بیش از پیش به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران معرفی شود.
