به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این همایش با هدف بازشناسی معماری و بررسی ابعاد مختلف فضای انسان‌ساختِ خانه برنامه‌ریزی شده و در قالب هشت پنل تخصصی برگزار خواهد شد.

یکی از پنل‌های این رویداد با عنوان «خانه و مرمت» به موضوع نگهداشت، حفاظت و مرمت معماری اختصاص دارد؛ حوزه‌ای که همواره به‌عنوان یکی از سنت‌های ماندگار معماری مورد توجه بوده است. در این نشست، صاحب‌نظران حوزه مرمت درباره موضوعاتی همچون «مرمتِ خانه؛ به‌مثابه خانه» و «حفاظت معماری در بحران» به بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت.

محمد منصور فلامکی، محمد حسن طالبیان، سید مهدی مجابی، اسکندر مختاری طالقاتی، حسین رایتی مقدم و سامان کارگر از جمله سخنرانان این همایش هستند.

این همایش پیش‌تر قرار بود در ماه‌های پایانی سال گذشته در سالن همایش‌های موزه ملی ایران برگزار شود، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده و تصمیم هیات اجرایی انجمن علمی فضای معماری نو ایران، به‌منظور تداوم فعالیت‌های فرهنگی، در روزهای ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری در محل انجمن و همچنین به‌صورت مجازی و برخط برگزار خواهد شد.

