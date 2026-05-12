کمپین آنلاین «میراث مرمرین ما»، آغازگر حفاظت هوشمند و مشارکتی میراث ایران

محمد یاری، فعال میراث‌فرهنگی و مدیر استودیو نوآوری میراث آرکا، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا از آغاز کمپین آنلاین «میراث مرمرین ما» خبر داد. این کمپین که زیرمجموعه پویش «میراث ما» است، با هدف حفاظت هوشمند و مشارکتی از میراث فرهنگی ایران و با تمرکز بر عمارت تخت مرمر در کاخ گلستان راه‌اندازی شده است.

او با اشاره به اهداف این کمپین گفت: پویش میراث ما با کمپین میراث مرمرین ما از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا با ارسال عکس‌های خود از عمارت تخت مرمر، در اولین گامِ حفاظت هوشمند و مشارکتیِ میراث ایران سهیم شوند.

یاری افزود: تصاویر ارسالی توسط مردم، موزه‌ای مجازی از خاطرات جمعی را شکل خواهد داد و به ساخت مدل سه‌بعدی دقیق این بنای تاریخی کمک می‌کند. این مدل سه‌بعدی، ابزاری کارآمد برای مرمت، مستندسازی و حفاظت از عمارت تخت مرمر خواهد بود.

مدیر استودیو نوآوری میراث آرکا تأکید کرد که زیرساخت این حرکت فناورانه توسط «هاست ایران» فراهم شده است. یاری این اقدام را گامی از جنس مسئولیت اجتماعی و پیوند فنّاوری و فرهنگ دانست. مردم می‌توانند عکس‌ها و خاطرات خود را با آدرس‌های mirasema_org@ و www.mirasema.org به اشتراک بگذارند و بخشی از این حافظهٔ ملی باشند.

یاری در ادامه به فلسفه شکل‌گیری پویش میراث ما اشاره کرد و گفت: بناها و آثار تاریخی، تنها کالبدِ میراث فرهنگی نیستند؛ روح واقعی آن‌ها در خاطرات مردم، روایت‌های زندگی و هویتی نهفته است که درون و بیرون این آثار شکل گرفته است. تک تک ما، وارثان این خاک، در هر کجای این کرهٔ خاکی، حافظ بخشی از حافظهٔ این سرزمین هستیم.

او افزود: پویش میراث ما نیز با همین باور شکل گرفته که حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی مشترک میان مردم، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های پیشرو در تمامی حوزه‌های مرتبط با این موضوع از جمله حوزهٔ فنّاوری و زیرساخت دیجیتال است. کمپین میراث مرمرین ما در حقیقت تلاشی است برای خلق پیوند میان میراث فرهنگی، حافظهٔ جمعی مردم و فنّاوری؛ حرکتی که در پی خلق بستری دیجیتال برای مشارکت عمومی و در نتیجه حفاظت هوشمند از آثار تاریخی است. این پروژه، زیرساخت‌های نوین دیجیتال را برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی ایران به خدمت گرفته است و امید می‌رود با مشارکت گسترده مردم، گامی مهم در حفظ و احیای این میراث ارزشمند برداشته شود.

