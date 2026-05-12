به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست «نقش مجموعهداری در توسعه گردشگری» با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن مجموعهداران ایران، انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات و همراهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار میشود.
این نشست با حضور و سخنرانی جمعی از مجموعهداران و هنرمندان کرمانشاهی از جمله مازیار حیدری، محمدرضا منزه، اسدالله عبدلی آشتیانی، گویا، جهانشاه رضایی، کامران نجفزاده، نرگس شجاعی، حمیدرضا طاری، مهدی ودودیان، خسرو احمدوند، مهدی ستوده و هستی سهیلی برگزار خواهد شد.
در نشست «نقش مجموعهداری در توسعه گردشگری» همچنین دهها مجموعهدار کرمانشاهی حضور خواهند داشت و درباره نقش مجموعهداری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و توسعه گردشگری به تبادل نظر میپردازند.
این نشست روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واقع در تهران، خیابان ۳۰ تیر، روبهروی موزه ملی برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم میتوانند با شماره ۰۹۱۲۱۸۳۱۱۲۷ تماس بگیرند.
انتهای پیام/
نظر شما