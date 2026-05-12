بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیروس ادیب روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه اظهار کرد: نمایشگاه و فروش محصولات صنایعدستی شهرستان گیلانغرب در این شهر در حال برگزاری است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گیلانغرب افزود: این نمایشگاه در چهارچوب نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی شهرستان گیلانغرب دایر شده است.
او افزود: هنرمندان و صنعتگران شهرستان در رشتههای مختلف از جمله چرم دوزی سنتی، گلیم بافی و... تولیدات خود را در معرض دید مردم قرار دادهاند.
ادیب با بیان اینکه این نمایشگاه و فروش محصولات صنایعدستی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، گفت: برپایی این نمایشگاه توسط قرارگاه سازندگی سپاه و اداره میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان گیلانغرب انجام شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گیلانغرب در خاتمه گفت: این نمایشگاه از ۱۵ اردیبهشت شروع به کار کرده است و تا ۲۵ اردیبهشتماه جاری در جنب مسجد جامع شهر گیلانغرب از ساعت ۱۷ عصر تا ۲۳ شب پذیرای بازدیدکنندگان است.
در شهرستان گیلانغرب نزدیک به ۲هزار هنرمند و صنعتگر صنایعدستی فعالیت میکنند.
