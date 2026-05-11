۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خبر داد

کاخ اجابیت، نهمین موزه دولتی مازندران در هفته میراث‌فرهنگی افتتاح می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از افتتاح کاخ اجابیت به عنوان نهمین موزه دولتی استان در هفته میراث‌فرهنگی، خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح کاخ اجابیت به‌عنوان نهمین موزه دولتی استان مازندران، گفت: آثار تاریخی، فرهنگی کلار و یافته‌های محوطه اشکانی الیت در این بنای شاخص استان به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت موزه‌داری در توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: این اقدام تنها یک افتتاحیه ساده نیست، بلکه بخشی از برنامه‌ی راهبردی استان برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری است.

او افزود: ما بر آن هستیم تا با تبدیل بناهای تاریخی به موزه‌های فعال، نه تنها از میراث نیاکان خود صیانت کنیم، بلکه این آثار را به ابزاری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

ایزدی همچنین در خصوص اهمیت محوطه اشکانی الیت گفت: نمایش این آثار در کاخ اجابیت، به پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ فرصتی بی‌نظیر می‌دهد تا با شکوه این تمدن در قلب مازندران آشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: در هفته میراث فرهنگی امسال، برنامه‌های متنوع دیگری از جمله نمایشگاه‌های متنوع آثار تاریخی، تورهای تخصصی، بازدید از آثار تاریخی و نشست‌های علمی در سطح استان برگزار خواهد شد تا این هفته به جشنی برای تمام علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر تبدیل شود.

کاخ اجابت کلاردشت یکی از جاذبه‌های دیدنی کلاردشت است که در مرکز شهر واقع شده و در سال ۱۳۹۹ به شماره ثبت ۳۳۱۴۶ در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

