به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح کاخ اجابیت به‌عنوان نهمین موزه دولتی استان مازندران، گفت: آثار تاریخی، فرهنگی کلار و یافته‌های محوطه اشکانی الیت در این بنای شاخص استان به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت موزه‌داری در توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: این اقدام تنها یک افتتاحیه ساده نیست، بلکه بخشی از برنامه‌ی راهبردی استان برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری است.

او افزود: ما بر آن هستیم تا با تبدیل بناهای تاریخی به موزه‌های فعال، نه تنها از میراث نیاکان خود صیانت کنیم، بلکه این آثار را به ابزاری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

ایزدی همچنین در خصوص اهمیت محوطه اشکانی الیت گفت: نمایش این آثار در کاخ اجابیت، به پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ فرصتی بی‌نظیر می‌دهد تا با شکوه این تمدن در قلب مازندران آشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: در هفته میراث فرهنگی امسال، برنامه‌های متنوع دیگری از جمله نمایشگاه‌های متنوع آثار تاریخی، تورهای تخصصی، بازدید از آثار تاریخی و نشست‌های علمی در سطح استان برگزار خواهد شد تا این هفته به جشنی برای تمام علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر تبدیل شود.

کاخ اجابت کلاردشت یکی از جاذبه‌های دیدنی کلاردشت است که در مرکز شهر واقع شده و در سال ۱۳۹۹ به شماره ثبت ۳۳۱۴۶ در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است.

