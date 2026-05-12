به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۵ با اشاره به برنامه هفته میراث‌فرهنگی مازندران با محتوای متنوع گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این هفته، نمایشگاه نویافته‌های حاصل از دو فصل کاوش باستان‌شناسی غار اسپهبد خورشید» برگزار می‌شود که نگاهی نو به تاریخ باستان منطقه دلرد همچنین، از زیورآلات کشف شده در محوطه‌های اشکانی وستمین کیاسر رونمایی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در راستای پاسداشت تلاش‌های بی‌وقفه در حفظ هویت ملی، آیین تجلیل از پژوهشگران، فعالان و خادمان میراث‌فرهنگی در این هفته برگزار می‌شود.

او یادآور شد: نمایشگاه اسناد تاریخی و دست‌نوشته‌های نایاب «نیما یوشیج»، بزرگ‌ترین شاعر فارسی‌زبان، از دیگر برنامه‌های ویژه این هفته است که به بررسی میراث ادبی این استان می‌پردازد.

ایزدی با اشاره به برگزاری برنامه‌های هنری و گردشگری در این هفته، بیان کرد: نمایشگاه نقاشی بناهای تاریخی بابل برپا شده و در بخش گردشگری نیز با اجرای طرح «تور بابل‌گردی» و برگزاری «جشنواره زندگی روستایی»، تلاش خواهد شد تا ظرفیت‌های گردشگری و اصالت روستایی استان به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افتتاح کاخ موزه اجابیت کلاردشت و موزه رفوگری در بابلسر از از شاخص‌ترین برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی برشمرد.

ایزدی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر عموم مردم با میراث‌فرهنگی و ترویج فرهنگ گردشگری در استان مازندران طراحی شده‌اند.

