رکورد ۶ ساله تراز دریاچه ارومیه شکسته شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، ۲۱ اردیبهشت‌ماه در بازدید میدانی از جزایر و آخرین وضعیت زیست‌محیطی دریاچه ارومیه، اظهار کرد: امسال تراز آب دریاچه به ۱۲۷۱.۰۳ متر که در شش سال اخیر بی‌سابقه بوده و برای احیای دریاچه ارومیه هدف‌گذاری کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی در اولویت قرار بگیرد.

استاندار آذربایجان غربی افزود: با ورود روزانه به طور متوسط حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در ماه‌های اخیر، تراز دریاچه ارومیه به بالاترین سطح خود از سال ۱۳۹۹ تاکنون رسیده و موجب احیای حیات آرتمیا و بازگشت پرندگان مهاجر شده است.

او همچنین بارندگی‌ها، لای‌روبی رودخانه‌ها، رهاسازی هدفمند آب و آبگیری تالاب‌های اقماری را عامل این بهبود دانسته و ادامه داد: اما اگر این شرایط تا سال آینده تثبیت نشود، سیکل تبخیر تابستانی دوباره وضعیت را بحرانی خواهد کرد.

رحمانی با تبیین مخاطرات زیست‌محیطی حوضه آبریز دریاچه، تصریح کرد: نهضتی جهت اصلاح الگوی کشت و تجهیز اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری آغاز شده که هدف آن کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در حوزه کشاورزی است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همچنین با دعوت از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز برای ارائه راهکارهای پایدارسازی وضعیت دریاچه، اضافه کرد: حفظ تراز فعلی نیازمند مقابله با توسعه بی‌رویه کشاورزی و برداشت‌های غیرمجاز است.

او در ادامه نقش مشارکت مردمی را در این مسیر حیاتی خوانده و افزود: حساسیت و آگاهی مردم و کشاورزان نسبت به مصرف بهینه آب، اثر مستقیمی بر ماندگاری دریاچه ارومیه دارد و رسانه‌ها باید در این اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، پیشگام باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه مجموعه‌ای از عوامل بسیج شده‌اند تا با تکیه بر دانش بومی و مدیریت دقیق منابع، از بازگشت خشکسالی جلوگیری کنند، تصریح کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و تغییر رفتارهای مصرفی، دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک خود نزدیک خواهد شد.

