پروژه میدان امام(ره) ارومیه محور اصلی توسعه گردشگری و تجاری مرکز شهر است

آیدین رحمانی رضائیه، شهردار ارومیه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا در تبیین چشم‌انداز جدید مدیریت شهری، از پروژه سرمایه‌گذاری میدان امام(ره) ارومیه به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین طرح‌های بازآفرینی هویت شهری یاد کرد که به‌دلیل قرارگیری در نزدیکی مسجد جامع و بازار تاریخی ارومیه از اهمیت بالایی داشته و در صورت ثبت جهانی مسجد جامع، جایگاه این میدان بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه این پروژه فراتر از یک طرح عمرانی، ویترین اصلی و نوین شهر ارومیه» محسوب می‌شود، افزود: میدان امام(ره) قرار است به کانون اصلی پیوند میان میراث تاریخی و نیازهای مدرن شهری تبدیل شود.

شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به حساسیت‌های زمانی و فنی این طرح، اعلام کرد: پس از نهایی شدن تأییدیه‌های سرمایه‌گذار و مشاوران طرح، مدیریت شهری آمادگی کامل دارد تا پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد فاز عملیاتی کند چراکه هدف ما این است که با برخورداری از شتاب عملیاتی بالا، این طرح را پیش از زمان مقرر به بهره‌برداری رسانده و به یکی از کانون‌های پررونق حیات شهری تبدیل کنیم.

رحمانی رضائیه با تأکید بر اهمیت چندبعدی این پروژه، تصریح کرد: میدان امام(ره) به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و به‌ویژه «گردشگری بصری»، مورد توجه ویژه مقام عالی استان و مدیریت شهری قرار گرفته است.

او افزود: این پروژه نه تنها یک تحول کالبدی، بلکه یک بازگشت به هویت است چرا که با احیای بافت تاریخی و تقویت کانون‌های اجتماعی، زمینه را برای رونق گردشگری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در قلب مرکز ارومیه فراهم خواهد کرد.

شهردار ارومیه بر تعهد مدیریت شهری به پیشبرد این پروژه تأکید و تصریح کرد: ما بر آن هستیم تا از این فرصت طلایی برای تبدیل میدان امام(ره) به یک قطب جذب گردشگر و مرکز تعاملات اجتماعی استفاده کنیم و درواقع تلاش مدیریت شهری بر این است که با تمرکز بر کیفیت اجرایی، این ویترین شهری را به نمادی از توسعه پایدار و احیای هویت تاریخی ارومیه بدل سازد.

انتهای پیام/