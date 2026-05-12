برگزاری باشکوه آیین پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و زبان فارسی در آشتیان با محوریت شاهنامه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت با اعلام خبر برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی گفت: بزرگداشت فردوسی در حقیقت بزرگداشت هویت ملی و میراث گرانبهای زبان فارسی میباشد اشعار او نه تنها گنجینهای از داستانهای حماسی و اساطیری ایران باستان است، بلکه درسی بزرگ در حفظ و اعتلای زبان شیرین فارسی به شمار میرود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آشتیان افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت صیانت از زبان فارسی و همچنین در جهت ارج نهادن به تلاشهای بیوقفه انجمن شاهنامهخوانان آشتیان که یکی از فعالترین انجمنهای استانی در حوزه حفظ میراث ناملموس محسوب میشود، این اداره افتخار دارد که با همکاری این انجمن، مراسمی درخور شأن حکیم توس و میراث ماندگارش، برگزار کند.
او در پایان ضمن دعوت عمومی از تمامی اقشار جامعه، اساتید، دانشجویان، دانشآموزان، هنرمندان و عموم شهروندان علاقهمند به فرهنگ و ادب فارسی، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در اینگونه رویدادها، نشاندهنده تعلق خاطر ایشان به ریشههای هویتی و فرهنگی این مرز و بوم است و ما را در ادامه مسیر پاسداشت میراثمان مصممتر میسازد.
این آیین فاخر روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در محل موزه مردمشناسی آشتیان راس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
