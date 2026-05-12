۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴

بازدید رئیس اداره میراث‌فرهنگی فراهان از روند کاوش‌های باستان‌شناسی قزل‌تپه حسین‌آباد

بازدید رئیس اداره میراث‌فرهنگی فراهان از روند کاوش‌های باستان‌شناسی قزل‌تپه حسین‌آباد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان، با حضور در محوطه تاریخی قزل‌تپه روستای حسین‌آباد، از روند اجرای کاوش‌های باستان‌شناسی این اثر ارزشمند بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکتام امروز سه‌شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: کاوش‌های باستان‌شناسی قزل‌تپه حسین‌آباد با هدف شناخت دقیق‌تر ابعاد فرهنگ و هنر دوره ساسانی، بررسی اندیشه‌های مذهبی رایج آن دوران و تبیین تعاملات منطقه‌ای در گستره وسیع ایران باستان در حال انجام است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی مراحل اجرایی کاوش و گفت‌وگو با عوامل و کارشناسان حاضر در پروژه، بر اهمیت علمی، تاریخی و هویتی این محوطه ارزشمند تأکید و اظهار کرد: کاوش‌های باستان‌شناسی قزل‌تپه با رویکردی پژوهش‌محور و با هدف دستیابی به شناختی جامع‌تر از ابعاد مختلف فرهنگ و هنر دوره ساسانی تحقیق در اندیشه‌های مذهبی رایج در آن دوران و همچنین درک تعاملات منطقه‌ای در پهنه گسترده ایران باستان در حال انجام است.

او افزود: نتایج این‌گونه مطالعات و بررسی‌های میدانی نقش مهمی در بازخوانی پیشینه تاریخی منطقه شناسایی ظرفیت‌های تمدنی شهرستان فراهان و تقویت بنیان‌های علمی مرتبط با میراث‌فرهنگی کشور ایفا می‌کند بی‌تردید توجه به چنین محوطه‌هایی می‌تواند افق‌های تازه‌ای را در شناخت لایه‌های تاریخی و فرهنگی این سرزمین پیش روی پژوهشگران قرار دهد.

نیکنام با اشاره به جایگاه ویژه این اثر در میراث تاریخی کشور تصریح کرد: محوطه قزل‌تپه از جمله آثار ارزشمند تاریخی منطقه به شمار می‌رود که در سال ۸۰ با شماره ۴۶۲۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و همین امر، اهمیت حفاظت، صیانت و انجام مطالعات تخصصی بر روی آن را دوچندان می‌کند.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405022201516
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha