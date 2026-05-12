به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکتام امروز سهشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: کاوشهای باستانشناسی قزلتپه حسینآباد با هدف شناخت دقیقتر ابعاد فرهنگ و هنر دوره ساسانی، بررسی اندیشههای مذهبی رایج آن دوران و تبیین تعاملات منطقهای در گستره وسیع ایران باستان در حال انجام است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فراهان در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی مراحل اجرایی کاوش و گفتوگو با عوامل و کارشناسان حاضر در پروژه، بر اهمیت علمی، تاریخی و هویتی این محوطه ارزشمند تأکید و اظهار کرد: کاوشهای باستانشناسی قزلتپه با رویکردی پژوهشمحور و با هدف دستیابی به شناختی جامعتر از ابعاد مختلف فرهنگ و هنر دوره ساسانی تحقیق در اندیشههای مذهبی رایج در آن دوران و همچنین درک تعاملات منطقهای در پهنه گسترده ایران باستان در حال انجام است.
او افزود: نتایج اینگونه مطالعات و بررسیهای میدانی نقش مهمی در بازخوانی پیشینه تاریخی منطقه شناسایی ظرفیتهای تمدنی شهرستان فراهان و تقویت بنیانهای علمی مرتبط با میراثفرهنگی کشور ایفا میکند بیتردید توجه به چنین محوطههایی میتواند افقهای تازهای را در شناخت لایههای تاریخی و فرهنگی این سرزمین پیش روی پژوهشگران قرار دهد.
نیکنام با اشاره به جایگاه ویژه این اثر در میراث تاریخی کشور تصریح کرد: محوطه قزلتپه از جمله آثار ارزشمند تاریخی منطقه به شمار میرود که در سال ۸۰ با شماره ۴۶۲۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و همین امر، اهمیت حفاظت، صیانت و انجام مطالعات تخصصی بر روی آن را دوچندان میکند.
