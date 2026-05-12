به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد رکنی امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آشنایی مردم با ظرفیتهای گردشگری استان خراسان رضوی با مقصد منطقه زیبای ملک آباد و ده سرخ این تور در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه جاری در این منطقه برگزار میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: در این تور آشناسازی مدیران دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی که در زمینه تورهای داخلی فعال هستند به همراه راهنمایان گردشگری و همچنین اصحاب خبر و رسانه شرکت میکنند.
روستای دهسرخ در کیلومتر ۴۵ جاده مشهد نیشابور و در ۱۷ کیلومتری شهر ملک آباد قرار گرفته است و به دلیل خاک قرمز آن به قریه الحمراء مشهور شده است. این روستای ییلاقی علاوه بر جاذبههای تاریخی از مکان های تاریخی مذهبی هم به شمار می آید. این روستا بیش از دو هزار سال قدمت تاریخی دارد و متبرک به قدوم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است.
منطقه ملک آباد ورودی شهر مشهد محسوب میشود و از ظرفیتهای میراثفرهنگی و گردشگری از جمله راه شاهی و چندین کاروانسرا ومجموعههای گردشگری برخوردار است.
