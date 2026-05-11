به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا ربیعی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با اشاره به استقبال مسافران از محصولات غذایی بومی اظهار کرد: تولیدات سنتی روستاهای کوهسرخ شامل انواع لبنیات محلی مانند ماست، دوغ، کره، کشک و پنیر سنتی، به دلیل استفاده از مواد اولیه طبیعی، دامداری سنتی و شیوه‌های تولید بومی، از کیفیت و طعم ویژه‌ای برخوردار است و همین موضوع رضایت گردشگران را به همراه داشته است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ افزود: نان‌های محلی و هیزمی کوهسرخ که در تنورهای سنتی و با استفاده از آتش هیزم پخت می‌شوند، از جمله محصولات شاخص این منطقه به شمار می‌روند که به دلیل کیفیت بالا، ماندگاری مناسب و طعم اصیل، علاوه بر مصرف محلی، به سایر نقاط استان نیز ارسال می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در میان مصرف‌کنندگان پیدا کرده است.

او ادامه داد: نان سنتی و لبنیات محلی بخشی از هویت فرهنگی و سبک زندگی مردم منطقه را نشان می‌دهد و بسیاری از گردشگران این محصولات را به‌عنوان سوغات غذایی انتخاب می‌کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در رونق اقتصاد روستایی دارد.

ربیعی تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های خوراکی محلی در کنار جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، می‌تواند به توسعه گردشگری روستایی و افزایش ماندگاری مسافران کمک کند و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای خانوارهای محلی شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ همچنین بر ضرورت توجه به بسته‌بندی مناسب، ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات بومی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: سامان‌دهی عرضه و معرفی برند نان‌های هیزمی و محصولات لبنی کوهسرخ، ظرفیت تبدیل این تولیدات به یک مزیت اقتصادی در سطح استان را دارد.

او تصریح کرد: محصولات غذایی سنتی این شهرستان امروز فراتر از یک محصول مصرفی، به بخشی از تجربه سفر گردشگران تبدیل شده است و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایفا می‌کند.

