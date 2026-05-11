نان‌های محلی شهرستان کوهسرخ، طعم ماندگار سفر برای گردشگران و مسافران

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ گفت: کیفیت مطلوب محصولات لبنی سنتی و نان‌های محلی این شهرستان، توجه گردشگران و مسافران را به خود جلب کرده و به یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری خوراک در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا ربیعی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با اشاره به استقبال مسافران از محصولات غذایی بومی اظهار کرد: تولیدات سنتی روستاهای کوهسرخ شامل انواع لبنیات محلی مانند ماست، دوغ، کره، کشک و پنیر سنتی، به دلیل استفاده از مواد اولیه طبیعی، دامداری سنتی و شیوه‌های تولید بومی، از کیفیت و طعم ویژه‌ای برخوردار است و همین موضوع رضایت گردشگران را به همراه داشته است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ افزود: نان‌های محلی و هیزمی کوهسرخ که در تنورهای سنتی و با استفاده از آتش هیزم پخت می‌شوند، از جمله محصولات شاخص این منطقه به شمار می‌روند که به دلیل کیفیت بالا، ماندگاری مناسب و طعم اصیل، علاوه بر مصرف محلی، به سایر نقاط استان نیز ارسال می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در میان مصرف‌کنندگان پیدا کرده است.

او ادامه داد: نان سنتی و لبنیات محلی بخشی از هویت فرهنگی و سبک زندگی مردم منطقه را نشان می‌دهد و بسیاری از گردشگران این محصولات را به‌عنوان سوغات غذایی انتخاب می‌کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در رونق اقتصاد روستایی دارد.

ربیعی تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های خوراکی محلی در کنار جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، می‌تواند به توسعه گردشگری روستایی و افزایش ماندگاری مسافران کمک کند و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای خانوارهای محلی شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ همچنین بر ضرورت توجه به بسته‌بندی مناسب، ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات بومی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: سامان‌دهی عرضه و معرفی برند نان‌های هیزمی و محصولات لبنی کوهسرخ، ظرفیت تبدیل این تولیدات به یک مزیت اقتصادی در سطح استان را دارد.

او تصریح کرد: محصولات غذایی سنتی این شهرستان امروز فراتر از یک محصول مصرفی، به بخشی از تجربه سفر گردشگران تبدیل شده است و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایفا می‌کند.

محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

