برگزاری تور آشناسازی با محور بین المللی گردشگری مشهد، گناباد و بجستان با عنوان سفر به قلب تمدن

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای معرفی و تبلیغ ظرفیت‌های بین‌المللی ۳ تور آشناسازی برای محورهای گردشگری دارای جاذبه‌های بین‌المللی طبیعی فرهنگی و تاریخی در استان برنامه‌ریزی شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: در نخستین تور آشناسازی استان در محور گناباد بجستان از دو میراث ثبت جهانی استان خراسان رضوی یعنی قنات قصبه گناباد و کاروانسرای فخرآباد و روستای هدف گردشگری ریاب بازدید خواهد شد.

رکنی تصریح کرد: در این تور آشناسازی که از مشهد به سمت جنوب خراسان آغاز شده، راهنمایان گردشگری بین‌المللی و شرکت‌های گردشگری مسافرتی ورودی کار استان و اصحاب رسانه و تیم‌های تولید محتوای چندزبانه در این تور تبلیغاتی و آشناسازی حضور دارند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: این تور آشناسازی از جاذبه‌های بین‌المللی و ملی مسیر از جمله چهار طاقی یا آتشکده بازه حور، مجموعه قطب الدین حیدر شهرستان تربت حیدریه، قنات جهانی قضیه گناباد، روستای تاریخی هدف گردشگری ریاب، کویر یونسی بجستان و رباط جهانی فخرآباد بازدید کنند.

