به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به وضعیت باغ آرامگاهی عطار و کمال الملک، باتوجه به آسیب های وارد شده به بدنه ضلع جنوب غربی بقعه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و نفوذ آب به داخل بنا و نیز سایر بخش ها، پس از جمع آوری کاشی های آسیب دیده و خشک شدن دیواره، کار تهیه و نصب مجدد کاشی‌های رنگی توسط نیروی‌های فنی اداره میراث‌فرهنگی انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: آرامگاه فعلی عطار متعلق به دور تیموری است که بارها مرمت شده و همه روزه توسط گردشگران مورد بازدید واقع می شود.

گیاهی افزود: در تلاش هستیم تا پس از سال‌ها، واحد مرمت کاشی و کاشی‌کاری را در میراث فرهنگی احیا کنیم.

آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط «امیر علی‌شیر نوایی» روی قبر عطار ساخته شد.

بنای آرامگاه دارای هشت ضلع، گنبدی کاشی‌کاری‌شده و چهار در ورودی است. در نمای بیرونی آن چهار غرفه کاشی‌کاری‌شده تعبیه شده است و در وسط بقعه، قبر عطار و یک ستون هشت ترکی به ارتفاع سه متر وجود دارد. کاشی‌کاری‌های گنبد عطار مزین به گل‌وبوته و نقوش هندسی و کتیبه کوفی و معلقی به رنگ‌های سبز، زرد، لاجوردی و سفید است.

بر بدنه خارجی بنای آرامگاه چهار ایوان ورودی ایجاد شده است. سنگ مزار عطار از نوع افراشته سیاه‌رنگ محسوب می‌شود که روی آن اشعاری به خط ثلث نوشته شده است. رویه دیوارها در داخل گچ‌اندود است و چند بیت شعر، قسمت زیرین و گچی گنبد را زینت داده‌اند.

