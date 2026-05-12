به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ طی مراسمی با حضور مدیر کل، معاونان و مدیران اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی محمد جلیلیان زحمتی تکریم و رضا بختیاری به عنوان مدیر امور شهرستان‌های اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی معارفه شد.

در ابلاغ سیدجواد موسوی برای رضا بختیاری آمده است:

«نظر به تعهد و شایستگی و تجارب شما، به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان مدیر امور شهرستان‌ها منصوب می شوید.

بی‌تردید رسالت و مأموریت‌های ذاتی وزارتخانه، در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اهمیت شایانی برخوردار است که انتظار می‌رود در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع، تمامی تلاش و اهتمام خود را به کار گرفته و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، به ویژه از طریق برقراری تعامل سازنده و موثر با فرمانداران محترم شهرستان‌های استان و ایجاد هماهنگی با مدیران ادارات و نمایندگی‌های تابعه بسترهای رشد و شکوفایی حداکثری و تحقق اهداف پیش بینی شده را فراهم نمایید.»

پیش از این محمد جلیلیان زحمتی مدیر امور شهرستان‌های اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی بود که به عنوان مدیر امور حقوقی اداره کل منصوب شده است.

رضا بختیاری دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی و از نیروهای دانشگاه فرهنگیان مشهد است که مدیریت حراست دانشگاه فرهنگیان استان، معاونت مدیر کل بهزیستی سیستان و بلوچستان، معاونت اداری و مالی اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد، و ناحیه ۷ مشهد، مدیر پژوهش دانشگاه فرهنگیان مشهد، پژوهشگر برتر تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی در کشور، مشاور فرماندار گناباد، مشاور عالی مدیر کل بهزیستی، مشاور عالی رئیس دانشگاه فرهنگیان مشهد، مشاور عالی مدیر کل بهزیستی کردستان، مشاور عالی نمایشگاه بین المللی مشهد، تالیف ۹ جلد کتاب در حوزه سیاسی، تاریخی و مذهبی، ۱۵ سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف را در کارنامه دارد.

انتهای پیام/