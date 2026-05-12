به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت فرارسیدن روز تفرش، تور ویژه ای با هدف توسعه و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری این شهر، با همکاری موسسه همای جاده ابریشم و انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری تفرش برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تفرش افزود: شرکتکنندگان در این تور، پس از حضور در موزه ارزشمند «حکیم نظامی»، از «موزه مردمشناسی نصیر»، «مسجد تاریخی شش ناو»، «آرامگاه پروفسور محمود حسابی»، پدر علم فیزیک نوین ایران که هر کدام به نوبه خود، نمادی از غنای فرهنگی و علمی این سرزمین کهن محسوب میشوند، بازدید کردند.
او در حاشیه این مراسم، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی، اظهار کرد: هدف اصلی ما از اجرای این تور، نه تنها معرفی جاذبههای موجود، بلکه ایجاد ارتباطی پایدار میان فعالان اقتصادی حوزه گردشگری و ظرفیتهای ناشناخته تفرش است. همکاری با انجمن بلد محلی تفرش، به ما این امکان را داد تا با نگاهی عمیقتر به میراث غنی این منطقه نگریسته و برنامههایی هدفمند برای توسعه پایدار گردشگری آن تدوین کنیم.
