به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رعنا قربانی اظهار کرد: جشنواره گلاب‌گیری و نمایشگاه محصولات خانگی با هدف معرفی توانمندی‌های بانوان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در پلدشت برگزار می‌شود.

فرماندار پلدشت با اشاره به برگزاری این جشنواره در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در پارک شهر پلدشت با ۱۵ غرفه به مدت دو روز افزود: با جشنواره فرصتی فراهم می‌کند تا بانوان بتوانند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در حوزه‌هایی همچون گلاب‌گیری، صنایع دستی، غذاهای سنتی و سایر تولیدات خانگی به نمایش بگذارند.

او با بیان اینکه فرمانداری پلدشت تلاش می‌کند تا زمینه حمایت از تولیدات محلی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها را فراهم کند، تصریح کرد: در صورت استقبال مردمی با همکاری سازمان منطقه آزاد و شهرداری پلدشت سه غرفه دائمی در سه بوستان شهر برای فعالیت و عرضه محصولات بانوان ایجاد می‌شود.

