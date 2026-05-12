بناهای تاریخی در معرض خطر در اولویت مرمت قرار دارند

به گزارش میراث آریا، مرتضی صفری بر چالش کمبود اعتبارات تخصیص یافته در برابر نیازهای گسترده استان در حوزه میراثفرهنگی تأکید و اظهار کرد: در برابر نیازهای حفاظتی، مرمتی و پژوهشی استان، اعتبارات تخصیص یافته بسیار محدود است و به همین دلیل، تمرکز اصلی امسال بر آثاری خواهد بود که در معرض خطر بیشتری قرار دارند و نیازمند مداخلات فوری هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ادامه داد: امسال در همین چارچوب، پروژههای مرمتی، احیایی و موزهای استان از جمله مرمت و ساماندهی مسجد جامع ارومیه، مرمت و احیای عمارت خورشید، تکمیل مرمت و احیای حمام تاریخی قپان شاهیندژ با هدف تبدیل آن به موزه، و همچنین اجرای برنامههای مرتبط با یادمان شمس تبریزی در خوی در دستور کار قرار گرفته است.
او در بخش دیگری به وضعیت مطالعات و کاوشهای باستانشناسی اشاره کرد و با بیان اینکه استان بالغ بر ۱۴۰۰ محوطه و تپه تاریخی دارد، اظهار کرد: به دلیل محدودیت اعتبارات، امسال صرفاً مطالعه پنج محوطه و انجام اقدامات لازم برای تعیین عرصه و حریم در دستور کار قرار گرفته است.
صفری همچنین به روند ثبت آثار اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته، ۱۸۷۶ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده و در سال جاری نیز ۲۰ پرونده ارسال شده و حدود ۱۰ پرونده در حال تهیه است؛ ضمن آن که یک پرونده آماده ثبت جهانی نیز در مسیر پیگیری قرار دارد.
او بر ادامه روند مستندسازی دیجیتال تأکید کرد و افزود: امسال نیز در این حوزه، تکمیل کارهای آغاز شده در سال گذشته در حوزه مستندنگاری آثار موزهای به شکل دیجیتال ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما