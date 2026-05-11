آغاز ساماندهی مشاغل شهری و سد معبر بازار تاریخی شهر ارومیه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه عملیات ساماندهی سد معبر و دست‌فروشان بازار تاریخی شهر ارومیه (روبه‌روی مسجد اعظم) از سوی عوامل اجرایی شهرداری ارومیه، معاونت خدمات شهری شهرداری، شهرداری منطقه چهار، مدیریت سد معبر شهرداری و با همکاری کسبه، بازاریان و اصناف انجام شد.

این عملیات در راستای رعایت حقوق شهروند، تسهیل در رفت آمد، رفع مشکلات مربوط به کسبه و بازاریان منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام گرفت.

با هدف رونق گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی در اطراف بازار تاریخی ارومیه شهرداری ارومیه در راستای رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل شهری و دست‌فروشان با عزم جدی اهتمام ویژه دارد.

