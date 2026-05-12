به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد مدانلو، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه ستاد ساماندهی سواحل که با حضور مسئولان اجرایی شهرستانی، برگزار شد، تصمیمات مهمی در راستای ارتقای کیفیت خدمات و حفظ نظم در حریم ساحلی اتخاذ شد.

فرماندار جویبار در این نشست با اشاره به ضرورت حفاظت از حریم استراحت خانواده‌ها، دستور مسدودسازی تمامی راه‌های دسترسی غیرمجاز به ساحل را صادر کرد.

او تأکید کرد: با همکاری نیروی انتظامی و دادستان، از ورود خودروها و موتورسیکلت‌ها به مناطق حساس ساحلی جلوگیری خواهد شد تا آرامش گردشگران حفظ شود.

مدانلو در این جلسه بر لزوم استقرار تیم‌های نجات غریق و اخذ مجوزهای قانونی برای تمامی ایستگاه‌های تفریحی تأکید کرد.

فرماندار جویبار با اشاره به پیشوازِ زودهنگام مسافران، از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواست تا پیش از شروع رسمی طرح در ۱۱ خرداد، تمامی زیرساخت‌های بهداشتی، رفاهی و فرهنگی را در سطح سواحل مهیا کنند..

در پایان این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های هلال احمر در حوزه آموزش و خدمات امدادی، مقرر شد تیم‌های بازرسی و اصناف به‌صورت روزانه بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و رعایت ملاحظات اخلاقی و فرهنگی در سواحل جویبار نظارت دقیق داشته باشند.

انتهای پیام/