به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن برقی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: رویداد ملی برداشت آلوچه (هلی سوری) همزمان با هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی با هدف تجلیل از سنت‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابلسر به میزبانی ۱۰۰ غرفه متنوع از جمله محصولات فرآوری شده آلوچه، صنایع دستی و سوغات استان‌های مختلف کشور در جشنواره هلی سوری اشاره کرد.

او یادآور شد: این جشنواره از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در خیابان شهرداری هادی‌شهر برپا شده و قرار است تجربه‌ای متفاوت از طعم‌ها و صنایع‌دستی ایران را برای گردشگران رقم بزند.

برقی تصریح کرد: دست‌اندرکاران این جشنواره تلاش دارند با برگزاری این جشنواره، توجه گردشگران را به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه جلب کنند.

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی جشنواره ملی برداشت آلوچه (هلی سوری) از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱ خرداد ماه سال جاری در خیابان شهرداری شهر هادی‌شهر برگزار می‌شود.

