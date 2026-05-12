۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

رئیس اداره میراث‌فرهنگی بابلسر:

جشنواره ملی هلی سوری در بابلسر برگزار می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابلسر گفت: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، جشنواره هلی سوری، برداشت آلوچه در شهر هادی‌شهر شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار می‌شود.

 به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن برقی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: رویداد ملی برداشت آلوچه (هلی سوری) همزمان با هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی با هدف تجلیل از سنت‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابلسر به میزبانی ۱۰۰ غرفه متنوع از جمله محصولات فرآوری شده آلوچه، صنایع دستی و سوغات استان‌های مختلف کشور در جشنواره هلی سوری اشاره کرد.

او یادآور شد: این جشنواره از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در خیابان شهرداری هادی‌شهر برپا شده و قرار است تجربه‌ای متفاوت از طعم‌ها و صنایع‌دستی ایران را برای گردشگران رقم بزند.

برقی تصریح کرد: دست‌اندرکاران این جشنواره تلاش دارند با برگزاری این جشنواره، توجه گردشگران را به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه جلب کنند.

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی جشنواره ملی برداشت آلوچه (هلی سوری) از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱ خرداد ماه سال جاری در خیابان شهرداری شهر هادی‌شهر برگزار می‌شود.

