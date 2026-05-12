میز کودک و نوجوان در اجتماعات مردمی شهرستان صحنه برپا شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید بروشان روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه به همراه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اجتماعات شبانه مردمی «تجلی وحدت و اقتدار ملی » اقدام به برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه افزود: برپایی میز فرهنگی کودک و نوجوان در این اجتماعات یکی از برنامههایی است که بسیار مورد توجه خانوادهها قرار گرفته است.
او گفت: این برنامهها با هدف افزایش انسجام ملی و آموزشهای فرهنگی به کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
بروشان گفت: با توجه به اینکه حضور در اجتماعات در پاسخ به ندای رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع از اقتدار ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است، برپایی برنامههای فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.
از ابتدای جنگ رمضان تا کنون ۷۲ موج از اجتماعات بزرگ مردمی در سطح کشور و شهر صحنه برگزار شده است.
انتهای پیام/
نظر شما