به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در راستای برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط پس از جنگ و بررسی چالش‌ها و مسائل پیش‌روی سه حوزه گردشگری، فرش و صنایع‌دستی، با حضور رئیس ا کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، معاون سازمان امور مالیاتی و معاون فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

این نشست با حضور تشکل‌های گردشگری و انجمن‌های تخصصی از جمله جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، انجمن حرفه‌ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشگری، انجمن حرفه‌ای مهمانپذیران، انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد و فعالان هر یک از این بخش‌ها به تشریح مشکلات، دغدغه‌ها و انتظارات خود در ایام دوره پساجنگ پرداختند.

احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تأثیر آن بر صنعت گردشگری گفت: عبور موفق از شرایط موجود مستلزم نگاه جامع به همه ظرفیت‌های استان است و توسعه گردشگری آذربایجان‌شرقی باید به‌صورت هم‌زمان از مسیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، ایرلاین‌ها، برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، صنایع‌دستی و ظرفیت ارزشمند فرش دنبال شود.

کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نقش هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی افزود: اتاق بازرگانی تبریز آمادگی دارد در کنار تشکل‌های تخصصی و نهادهای مسئول، برای تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند و ایجاد جذابیت‌های اقتصادی پایدار در حوزه گردشگری نقش‌آفرینی کند، چراکه هر اقدامی برای توسعه آذربایجان‌شرقی، در نهایت به تقویت جایگاه ایران در عرصه ملی و بین‌المللی منجر خواهد شد.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت مؤثر از فعالان گردشگری در دوره پس از جنگ گفت: برای نخستین‌بار در قالب بند «ب» تبصره ۱۵، سهم مشخصی از تسهیلات حمایتی به حوزه میراث‌فرهنگی اختصاص یافته و سهمی نیز برای استان در نظر گرفته شده است، اما واقعیت این است که به‌دلیل گستردگی آسیب‌ها، بخشی از فعالان گردشگری که بیشترین لطمه را متحمل شده‌اند، هنوز از شمول این تسهیلات خارج مانده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در شرایطی که هدف اصلی سیاست‌های حمایتی، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج فعالان از چرخه گردشگری است، لازم است با بازنگری در سازوکارها، بوم‌گردی‌ها، مهمان‌پذیران، هتل‌ها، واحدهای پذیرایی، راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع‌دستی به‌عنوان بدنه اصلی این صنعت، به‌صورت واقعی مورد حمایت قرار گیرند.

او با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: گردشگری یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و موفقیت آن در گرو همکاری مجموعه‌ای از نهادها از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، راهداری، شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها و اتاق بازرگانی است و بدون این هم‌افزایی، عبور از شرایط پساجنگ ممکن نخواهد بود.

حمزه‌زاده با اشاره به اهمیت تصویر مقصد در گردشگری بین‌المللی گفت: در دوره پس از جنگ، آنچه بیش از هر عامل دیگری در جذب گردشگر خارجی مؤثر است، تصویر مثبت مقصد است و تحولات اخیر نشان داد که نگاه جهانی به ایران در حال تغییر است، از این‌رو باید با برنامه‌ریزی دقیق، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارائه روایت درست از ظرفیت‌های استان، از این فرصت برای جهش گردشگری آذربایجان‌شرقی استفاده کنیم.

بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه ایجادشده برای فعالان گردشگری گفت: این اداره‌کل با نگاه حمایتی و در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی دارد تمامی مشکلاتی را که در حوزه روابط کاری، کارفرمایی و مسائل صنفی برای فعالان گردشگری به‌وجود آمده، پیگیری و تا حد امکان برطرف کند، هرچند بخشی از این مسائل خارج از اختیارات استان بوده و بخشی دیگر نیز در حیطه وظایف وزارتخانه و سازمان‌های بالادستی از جمله حوزه بیمه قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸ هزار نفر در سطح استان و حدود ۳ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که برای عبور از این شرایط، وفاق، همدلی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی ضروری‌ست.

او با اشاره به اقدامات حمایتی صورت‌گرفته افزود: با تمهیدات ویژه استاندار آذربایجان‌شرقی و پیگیری مستمر معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، روند رسیدگی به این مسائل با جدیت دنبال می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز میزان حمایت‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مقایسه با استان‌های هم‌تراز، رقم قابل توجهی به‌شمار می‌رود.

غفاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان گفت: احیای هفته آذربایجان در مردادماه می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه گردشگری ایفا کند و این اداره‌کل آمادگی دارد در حوزه برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مرتبط، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های تخصصی داشته باشد.

در جریان نشست کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی، نمایندگان جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، انجمن حرفه‌ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشگری، انجمن حرفه‌ای مهمانپذیران، انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، انجمن راهنمایان گردشگری و سایر فعالان این حوزه، به بیان مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای گردشگری در ایام جنگ پرداختند و با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده بر واحدهای فعال این حوزه، مسائلی همچون مشکلات مرتبط با مالیات و عوارض شهرداری، تعهدات بیمه تأمین اجتماعی، کاهش شدید فعالیت‌ها و ضرورت پیش‌بینی تسهیلات حمایتی برای دوره پساجنگ را از جمله مطالبات اصلی فعالان گردشگری عنوان کرده و خواستار همراهی و حمایت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی برای عبور از این شرایط شدند.

