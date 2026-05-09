به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزه‌زاده در بازدید روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه خود از روستای جهانی کندوان، به حساسیت‌های موجود در نگهداری از بافت صخره‌ای کندوان اشاره کرد و گفت: حفاظت از کران‌های منحصربه‌فرد این روستا تنها وظیفه یک نهاد نیست و نیازمند یک میثاق جمعی میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و مردم نجیب این روستاست. هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنار مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های مرمتی و صیانتی، ضامن بقای جایگاه جهانی کندوان است.لذا هرگونه مداخله انسانی در این بافت باید با رعایت دقیق‌ترین ضوابط میراث‌فرهنگی انجام شود تا زنجیره تاریخی این اثر برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بازخوانی نقش کلیدی زیرساخت‌های اقامتی بومی در اقتصاد روستایی، بوم‌گردی‌ها را «دروازه گشایش گردشگری» نامید و افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی صرفاً یک مکان برای اسکان نیستند، بلکه کانون بازتولید فرهنگ و سنت‌های یک منطقه به شمار می‌روند. در روستای جهانی کندوان، بوم‌گردی‌ها باید الگوی موفقی از مهمان‌پذیری سنتی را ارائه دهند که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تجربه‌ای زیسته و عمیق از معماری صخره‌ای را به گردشگران داخلی و خارجی منتقل کنند.

او در ادامه به نقد جدی استفاده از مصالح ناهمگون در ساخت‌وسازهای جدید پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه نفوذ نماهای مدرن و استفاده از مصالح صلب، توازن بصری و تاریخی کندوان را مخدوش می‌کند. برای بناهای معاصر و جدید در محدوده روستا، ترویج نماسازی‌های کاه‌گلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این نوع پوشش با اقلیم منطقه سازگار است و از نظر رنگ‌بندی و بافت، پیوستگی کالبدی میان کران‌های باستانی و سازه‌های جدید ایجاد کرده و منظره‌ای یکپارچه و اصیل را در معرض دید گردشگران قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از این سفر کاری، حمزه‌زاده با حضور در پایگاه ملی و جهانی کندوان، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات مرمتی و مطالعات پژوهشی کران‌ها قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ضمن بررسی گزارش‌های فنی کارشناسان در پایگاه ملی و جهانی کندوان، بر لزوم پایش مستمر تغییرات کالبدی و محیطی تاکید کرد و یادآور شد: پایگاه جهانی باید به عنوان مغز متفکر و یک ناظر عالی، تمامی فعالیت‌های عمرانی و خدماتی روستا را تحت شعاع ضوابط ابلاغی یونسکو و استانداردهای ملی هدایت کند.

در بخش دیگر این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از بازارچه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی بازدید کرد و در گفت‌وگو با غرفه‌داران، با تأکید بر لزوم تمرکز بر فروش آثار بومی گفت: فروشگاه‌های صنایع‌دستی در کندوان ویترین هویت این منطقه هستند و باید در این روستا از عرضه تولیدات و هنرهای صنایع‌دستی غیربومی و نامرتبط پرهیز شده و اولویت مطلق به هنرهای خلاق هنرمندان محلی و صنایع‌دستی شهرستان اسکو داده شود تا سود حاصل از گردشگری مستقیماً در سفره هنرمندان بومی جاری شود.

گفتنی است در این بازدید تخصصی و میدانی، دهیار روستای جهانی کندوان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسکو، مدیر پایگاه جهانی کندوان و تیمی از کارشناسان ارشد حوزه‌های فنی و نظارتی، احمد حمزه‌زاده را همراهی کردند.

