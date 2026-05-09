به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بخش مهمی از مأموریت میراث‌فرهنگی در حوزه دفاع مقدس صرفاً به ثبت چند مکان یا بنای فیزیکی محدود نمی‌شود، گفت: آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناسایی و ثبت مفاهیم، نشانه‌ها و روایت‌هایی است که در بطن مقاومت شکل گرفته و امروز به بخشی از هویت فرهنگی جامعه کشور تبدیل شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پرچم یکی از برجسته‌ترین نمادهایی بود که در بستر جنگ و مقاومت، معنایی فراتر از یک نشان رسمی پیدا کرد و به نماد وحدت، ایستادگی، تعلق ایرانی- اسلامی و همبستگی اجتماعی تبدیل شد. بنابراین از همین منظر نیز باید آن را در شمار مهم‌ترین مصادیق میراث ناملموس و معنوی کشور دید.

حمزه‌زاده با اشاره به اینکه ثبت، مستندسازی و روایت این مفاهیم می‌تواند زمینه‌ساز پیوند نسل جدید با مفاخر و حافظه تاریخی کشور باشد، اظهار کرد: هرجا بتوانیم از طریق اشیا، روایت‌ها، ویترین‌های موزه‌ای و نشانه‌های ملموس، یک مفهوم بزرگ تاریخی را برای مخاطب امروز قابل درک کنیم، در واقع یک حلقه ارتباطی مؤثر میان گذشته و آینده ساخته‌ایم.

او ادامه داد: موزه‌ در این میان حائز ظرفیت‌هایی‌ست که می‌تواند تجربه‌های ملی، رنج‌ها، حماسه‌ها و شخصیت‌های اثرگذار را برای نسل‌های تازه بازخوانی کند به‌گونه‌ای که مخاطب با دیدن یک اثر، لباس، سند یا نشانه، به لایه‌های عمیق‌تری از تاریخ و هویت جمعی خود متصل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع‌دستی را یکی از مؤثرترین زبان‌ها برای ماندگار کردن ارزش‌های ایرانی- اسلامی دانست و گفت: هنر این توان را دارد که مفاهیم دشوار و عمیق را در قالبی زنده، زیبا و ماندگار منتقل کند. به همین دلیل، اگر فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ایرانی- اسلامی در بستر صنایع‌دستی بازآفرینی شود، امکان ماندگاری و انتقال آن بسیار بیشتر خواهد شد.

حمزه‌زاده با تأکید بر اینکه بازنمایی درست ایران برای افکار عمومی جهان، فقط از مسیر تبلیغات رسمی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: گردشگری یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که می‌تواند تصویر واقعی کشور را به مخاطبان خارجی منتقل کند، زیرا بسیاری از گردشگران پس از سفر به ایران، با واقعیتی متفاوت از آنچه در پروژه ایران‌هراسی القا می‌شود مواجه می‌شوند و همین تجربه مستقیم، اثرگذاری بیشتری از هر روایت بیرونی دارد.

او خاطرنشان کرد: در دوران پساجنگ، همین تجربه مقاومت، انسجام ملی و امنیت برخاسته از اقتدار اجتماعی می‌تواند به یک مزیت مهم در توسعه گردشگری تبدیل شود. چراکه ملت‌هایی که از دل بحران با حفظ هویت و انسجام عبور می‌کنند، برای افکار عمومی جهان جذابیت روایی پیدا می‌کنند و اگر این ظرفیت به‌درستی روایت و پشتیبانی شود، می‌تواند در کنار تقویت هویت فرهنگی، به رونق گردشگری و تحرک اقتصادی نیز بیانجامد.

انتهای پیام/