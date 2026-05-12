به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مظفر غلامی گفت: میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرپل‌ذهاب شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه جاری در اجتماع شبانه مردمی منتقمون برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرپل‌ذهاب افزود: با برپایی این میز خدمت شرایط رسیدگی به مشکلات، درخواست ‌ها و پاسخ گویی به شهروندان در اجتماع بزرگ مردم فراهم شد.

او افزود: شهرستان سرپل‌ذهاب به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرستان های غرب کشور دارای آثار تاریخی متنوع و متعددی است که با توجه به پراکندگی وسیعی آن و حاکم بودن ضوابط میراث‌فرهنگی در بخش اعظم شهرستان، ارتباط بسیار زیادی با مردم دارد.

غلامی گفت: با توجه به این گستره تاریخی استعلامات زیادی از این اداره برای مباحث ساخت و ساز گرفته می‌شود که به همین منظور برپایی میز خدمت در اجتماع مردم یک فرصت برای حل برخی مشکلات و پیگیری امور است.

او افزود: همچنین نزدیک به ۲ هزار نفر هنرمند و صنعت‌گر در سطح شهرستان فعالیت دارند که نیازمند حمایت و پیگیری پرداخت تسهیلات هستند و تعدادی از درخواست‌های مردمی به این حوزه باز می‌گردد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرپل‌ذهاب در خاتمه تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی گردشگری شهرستان نیز با چالش‌هایی مواجه شده است که سعی می‌کنیم در این برنامه‌های نیز خدمت مورد توجه قرار گیرد.

شهرستان سرپل‌ذهاب در غرب استان کرمانشاه دارای آثار تاریخی و طبیعی بسیار شاخصی همچون طاق گرا، ریج منیژه، کتیبه آنوبانی‌نی، دکان داود، آبشار پیران، دره اژدها سراب گرم و ... می‌باشد.

انتهای پیام/