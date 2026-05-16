میراث‌آریا - نخستین رویداد «شکوفه‌های زرد زرشک» با هدفی نوآورانه و کلیدی، روز پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه 1405 در اقامتگاه بوم‌گردی سرای ناظر روستای هریوند برگزار شد.

این رویداد می‌تواند فصل تازه‌ای برای رونق بخشی به نوع جدیدی از گردشگری در خراسان جنوبی باشد. در حقیقت این رویداد بی‌نظیر، نه تنها زیبایی‌های کمتر دیده‌شده فصل بهار در خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت، بلکه گامی بلند و جسورانه در راستای برندسازی گردشگری چهارفصل و تحقق توسعه پایدار در منطقه محسوب می‌شود.

محمد عرب معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در این باره گفت: برگزاری این رویداد که با حضور جمعی از گردشگران مشتاق، فعالان حوزه گردشگری و مسئولان استانی همراه بود، نشان از پتانسیل عظیم و غنای فرهنگی و طبیعی این دیار دارد.

عرب، با تأکید بر نقش فراگیر گردشگری به‌عنوان یک سیاست توسعه‌ای مؤثر خاطرنشان کرد: گردشگری فراتر از ایجاد اقامتگاه‌های صرف است و در صورت وجود برنامه‌ریزی اصولی، می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق تبدیل شود.

معاون گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به مفهوم گردشگری پایدار، بر ضرورت اولویت‌دهی به کیفیت به‌جای کمیت و درک عمیق از فصل سفر، ظرفیت مقصد و شرایط محیطی تأکید کرد و خواستار فاصله گرفتن از نگاه صرفاً آماری به تعداد مسافران شد.

او، ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران، ابراز امیدواری کرد: این رویداد نویدبخش، در سال‌های آینده با قوت و گستردگی بیشتری ادامه یابد.

زرشک؛ از ستون اقتصادی تا جاذبه نوظهور گردشگری

رئیس انجمن بوم‌گردی خراسان جنوبی، با اشاره به برگزاری این رویداد منحصربه‌فرد در روستای هریوند، زرشک را ستون اقتصادی حیاتی برای بسیاری از کشاورزان منطقه، به‌ویژه در سال‌های اخیر دانست.

مسعود کرباسچی هدف اصلی از برگزاری این رویداد را معرفی زیبایی‌های شکوفه‌های زرشک و ایجاد یک جاذبه گردشگری در فصلی متفاوت از زمان برداشت محصول عنوان کرد تا بدین ترتیب، زنجیره گردشگری استان در تمام فصول سال فعال بماند.

او با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی ۹۸ درصد زرشک جهان را تولید می‌کند، این محصول را یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های رقابتی استان برشمرد.

کرباسچی افزود: زرشک با ویژگی‌های بصری منحصربه‌فرد در هر چهار فصل، نه تنها ارزش اقتصادی بالایی دارد، بلکه به جاذبه‌ای گردشگری، به‌ویژه در فصل بهار و پاییز، بدل شده است.

هریوند؛ نگین شکوفه‌های زرشک در اواخر بهار

رئیس انجمن بوم‌گردی خراسان جنوبی، با اشاره به اقلیم خاص روستای هریوند، آن را آخرین نقطه استان دانست که تا اواخر اردیبهشت‌ماه میزبان شکوفه‌های زرد زرشک است.

او این دوره یک‌ماهه را فرصتی استثنایی برای برگزاری تورهای داخلی و بین‌المللی و تماشای انبوهی از شکوفه‌های زرشک توصیف کرد.

کرباسچی همچنین بر پیوند عمیق صنایع‌دستی اصیل منطقه با محصولات استراتژیک تأکید کرد و تولید صنایعی چون ظروف چوبی با استفاده از چوب درخت زرشک را راهکاری هوشمندانه برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی برای اهالی منطقه دانست.

رئیس انجمن بوم‌گردی خراسان جنوبی در نهایت، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های بوم‌گردی و معرفی ظرفیت مناطق دیگر مانند سربیشه، نهبندان و روستای جهانی چنشت برای حفظ آیین‌های کهن و هویت فرهنگی منطقه تأکید کرد.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی؛ هسته اصلی توسعه گردشگری و احیای آیین‌ها

روزبه طاهریان، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی «سرای ناظر هریوند» و برگزارکننده اصلی این رویداد، بر نقش محوری اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان هسته اصلی در مناطق گردشگری تأکید کرد.

او اظهار کرد: این اقامتگاه‌ها نقش مهمی در هدایت و تنظیم فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند و طبیعت خراسان جنوبی در هر فصل، رویدادی منحصربه‌فرد را هدیه می‌دهد.

طاهریان، محصولات استراتژیکی چون زرشک، عناب، زیتون و بادام تلخ را بهانه‌ای برای برگزاری جشن‌های برداشت و رویدادهای آیینی دانست که با اشعار حماسی و مذهبی همراه بوده و باعث تقویت ادبیات فارسی و مذهبی و همچنین احیای خرده‌فرهنگ‌ها و آیین‌های برکت‌جویی می‌شود.

مدیر اقامتگاه «سرای ناظر هریوند» به پیوند عمیق صنایع‌دستی با طبیعت منطقه اشاره کرد و گفت: طرح‌های صنایع‌دستی منطقه، الهام‌گرفته از زیست‌بوم محلی است؛ مانند طرح "چپات اشتر" در قالی‌بافی که برگرفته از ردپای شتر در بیابان است. بوم‌گردی‌ها تلاش می‌کنند این پیوند میان انسان و طبیعت را در قالب سوغات و صنایع‌دستی به گردشگران معرفی کنند.

طاهریان با تأکید بر لزوم گردشگری هدفمند، تصریح کرد: هدف ما جذب گردشگری است که باعث آبادانی و توسعه شود. تماشای شکوفه‌های زرشک در کنار خرید محصولات محلی مانند مربا، شربت و ظروف چوبی، می‌تواند اقتصاد روستا را متحول سازد.

تجربه‌ای به‌یادماندنی برای گردشگران؛ عکاسی، فرهنگ و طعم‌های محلی

این رویداد نوآورانه در حالی برگزار شد که عده‌ای از گردشگران از شهرهای مختلف، با سفر به روستای هریوند، در کنار بازدید از جاذبه‌های گردشگری، در میان درختان زرشک شکوفه‌زده به عکاسی پرداختند. جواد سیروسی، راهنمای گردشگری، نیز با ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه و خواص زرشک، بر غنای فرهنگی این محصول افزود.

در پایان، مهمانان با حضور در مزارع زرشک، ضمن ثبت تصاویر زیبا از شکوفه‌های زرشک، با شربت زرشک و کیک زعفران پذیرایی شدند و تجربه‌ای به‌یادماندنی از ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی را در حافظه خود ثبت کردند.

این رویداد، مورد تحسین گردشگران قرار گرفت و از بکر بودن و حفظ هویت اصلی صنایع‌دستی منطقه شگفت‌زده شده بودند.

