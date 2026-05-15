به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه برنامهریزی ورزشهای زمستانی سومین حرم اهل بیت (ع) که در سپیدان برگزار شد، با توصیف زیباییهای اقلیمی اردکان و زاگرس گفت: در شرایطی که محدودیتهای منابع آبی، توسعه کشاورزی سنتی را با چالش مواجه کرده و مسیر صنعت نیز طولانی و وابسته است، این گردشگری است که با تکیه بر ذات و هویت خود، میتواند اقتصاد استان را متحول کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تبیین مفهوم نوین گردشگری کشاورزی تصریح کرد: در این الگو، نیازی به تغییر کاربری یا واگذاری اراضی نیست؛ بلکه با حفظ باغات و مزارع، فضایی برای حضور علاقهمندان فراهم میشود تا بدون آسیب به طبیعت، ارزش افزوده اقتصادی برای کشاورزان و باغداران ایجاد شود.
مریدی با قدردانی از همراهی امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس، بیان کرد: برخلاف تصور رایج، پیشبرد امور با فریاد و تندی میسر نمیشود؛ بلکه این حسنخلق و منش خلیقِ مدیران و نمایندگان است که ما را مشتاقانه و حتی بدون دعوت به میدان کار و خدمت در این منطقه میکشاند.
او با اشاره به برنامهریزی برای ایام نیمه شعبان در بهمنماه، از طرح بزرگ قطار گردشگری خبر داد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با جامعهالمصطفی العالمیه، بنا داریم قطار گردشگری را در مسیر شهرهای مذهبی مشهد حضرت رضا (ع)، قم حضرت معصومه (س) و شیرازحضرت احمد بن موسی (ع) به حرکت درآوریم تا شاهد پیوندی عمیق میان گردشگری مذهبی و سیاحتی در این وادی خورشیدیافته باشیم.
