نمایشگاه نقاشی «از استقامت تا شهادت» در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه «از استقامت تا شهادت» که با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری فارس و مشاور استاندار فارس و جمعی از هنرمندان و هنردوستان برگزار شد، گفت: این مجموعه در راستای رویدادهای فرهنگی و هنری خود، برنامه‌های چندمنظوره‌ای را با هدف توسعه امور هنری در اماکن تاریخی دنبال می‌کند.

مدیر مجموعه زندیه افزود: معرفی هنرمندان برجسته بومی و زنده، بزرگداشت هنرمندان درگذشته و تأکید بر شاخصه‌های فرهنگ ایرانی-اسلامی، اولویت اصلی ما در برپایی نمایشگاه‌های مناسبتی است.

اوجی بیان کرد: با توجه به وقایع جنگ اخیر و لزوم پیوند هنر با موضوعات مهم تاریخی، نمایشگاه «از استقامت تا شهادت» با هدف ارائه آثاری برجسته در فضایی جذاب برپا شده است که در همین روز نخست، با استقبال چشمگیر و رضایت عموم مردم و گردشگران مواجه شد.

در ادامه این مراسم، هنرمند نقاش و صاحب آثار این نمایشگاه، هدف خود از برپایی این رویداد را حمایت قاطع از مردم ایران و جبهه مقاومت عنوان کرد.

مهین سالاری گفت: پیام روشن این آثار برای افرادی چون ترامپ این است که هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای علیه این مرز و بوم کارگر نخواهد بود؛ چرا که مردم ایران در کنار هم متحد بوده و از یکدیگر حمایت می‌کنند.

این هنرمند برجسته همچنین با دعوت از سایر هنرمندان شهر شیراز، خواستار همراهی آنان در میدان هنر برای حمایت از جبهه مقاومت و ثبت حماسه‌های ملی شد.

لازم به ذکر است این نمایشگاه با همکاری مجموعه تاریخی زندیه و جهادگران شاهد استان فارس، از روز پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت در حال برگزاری است و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برای بازدید از این آثار به مجموعه زندیه مراجعه کنند.

