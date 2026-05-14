به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با همراهی تعدادی از دفاتر تورگردان‌ و راهنمایان بین‌المللی ورودی کار، رسانه‌های خبری بین‌المللی کشور هم‌چون ایسنا و تهران تایمز و یک شرکت تولید محتوای چند رسانه از جاذبه‌های جهانی مسیر بین‌المللی تمدن قناتی با عنوان سفر به قلب تمدن بازدید شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: پس از تعریف سه مسیر دارای ظرفیت‌های جهانی گردشگری ویژه متولیان تورهای گردشگری خارجی ورودی به استان برگزار شد.



رکنی تصریح کرد: هدف از برگزاری این تور مسیر گردشگری دارای ظرفیت‌های جهانی تبلیغ جاذبه‌های گردشگری جهانی استان توسط تیم تولید محتوا و نشریات ملی و بین ‌لمللی و نیز تعریف بسته‌های سفر با الگو برداری از تور برگزار شده توسط شرکت‌های مسافرتی و راهنمایان بین‌المللی ورودی کار استان برای گردشگران خارجی و در نهایت ترویج و توسعه گردشگری خارجی است.

او گفت: چهار طاقی بازه حور دوره ساسانی، بنای قطب‌الدین حیدر تربت‌حیدریه، روستای هدف گردشگری و نامزد ثبت جهانی ریاب، قنات جهانی قصبه گناباد ثبت در یونسکو، روستای تاریخی جزین بجستان و در نهایت کاروانسرای جهانی دوره صفوی فخرآباد ثبت شده در یونسکو مورد بازدید قرار گرفت.

