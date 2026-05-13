معیارهای جهانی شدن روستای ریاب اعلام شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی، سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستای ریاب شهرستان گناباد، اظهار کرد: مدیریت پسماند، گردشگری سبز، گردشگری دسترس‌پذیری و دادن نقش بیشتر و پویاتر به جامع محلی از دیگر معیارهاست.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، در ادامه بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری و همچنین ظرفیت‌های بی‌بدیل روستای هدف گردشگری ریاب تأکید کرد.

رکنی هدف از این کارگاه‌های آموزشی را ارتقای دانش فنی و مدیریتی فعالان حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان عنوان و روستای ریاب را به عنوان کاندیدای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری معرفی کرد.



او با اشاره به اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی در گناباد، اظهار کرد: در راستای توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه گردشگری، دوره‌های آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان، در شهرستان گناباد برگزار می‌شود.

رکنی هدف از این آموزش‌ها را ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، آشنایی مدیران با آخرین استانداردها و رویکردهای نوین در صنعت گردشگری و همچنین ترویج فرهنگ گردشگری پایدار دانست.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، در ادامه با بیان اینکه گردشگری به یکی از صنایع پیشرو و منبع درآمدزایی مهم برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است، افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان پنجره‌ای رو به فرهنگ و سنت‌های بومی، نقشی کلیدی در تجربه اصیل گردشگران ایفا می‌کنند.



او اظهار کرد: موفقیت این اقامتگاه‌ها نه تنها به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه، بلکه به کیفیت مدیریت و ارائه خدمات نیز بستگی دارد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی مانند آنچه در گناباد برگزار شد، گامی مهم در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه است.

رکنی تصریح کرد: این آموزش‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا با اصول بازاریابی دیجیتال، مدیریت منابع انسانی، کنترل هزینه‌ها، بهداشت و ایمنی و همچنین شناخت بازارهای هدف آشنا شوند.

مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اصلی موفقیت ریاب در مسیر جهانی شدن

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به روستای هدف گردشگری ریاب، این روستا را یکی از بهترین روستاهای جهانی گردشگری معرفی کرد و گفت: روستای ریاب دارای بافت تاریخی ارزشمند، ظرفیت‌های گردشگری منحصر به فرد و میراثی خاص است که باعث شده این روستا به عنوان کاندیدای ثبت بهترین روستای جهانی گردشگری مطرح شود.

او درباره ویژگی‌های این روستا افزود: ریاب تنها به واسطه زیبایی‌های کالبدی و تاریخی‌اش مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز از وجه تمایز قابل توجهی برخوردار است. در این روستا، مردم با مشارکت خود، نقش مهمی در احیای بافت تاریخی و ایجاد مراکز پذیرایی، اقامتی و گردشگری ایفا کرده‌اند.

رکنی مشارکت اجتماعی مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت ریاب در مسیر جهانی شدن عنوان کرد و افزود: روستای ریاب به عنوان یکی از هشت روستای منتخب در فهرست بهترین روستاهای جهانی هدف گردشگری قرار گرفته است.

او ادامه داد: این دستاورد، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان، مدیران و به خصوص مردم این روستا است که با عشق و علاقه، میراث گذشتگان خود را پاس داشته و آن را برای نسل‌های آینده حفظ کرده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، اظهار کرد: روستای ریاب، واقع در شهرستان گناباد، نمونه‌ای درخشان از تلفیق تاریخ، فرهنگ و طبیعت است.

رکنی افزود: قرار گرفتن ریاب در فهرست نامزدهای بهترین روستای گردشگری جهان، نتیجه همین تلاش جمعی و جامع‌نگری در توسعه گردشگری پایدار است.

او با اشاره به عزم جدی مسئولان شهرستان گناباد و استان خراسان رضوی برای ثبت جهانی روستای ریاب، اظهار کرد: برای تحقق این هدف مهم، شورای راهبردی ویژه‌ای تشکیل شده است، وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در این شورا به دقت مشخص شده تا با همکاری و هماهنگی کامل، تمامی موانع پیش رو برداشته شده و این مهم به سرانجام برسد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این شورا، نقشه راه دقیقی را برای طی کردن مراحل اداری و فنی ثبت جهانی ترسیم کرده و بر اجرای صحیح برنامه‌ها نظارت خواهد داشت.

رکنی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با تلاش‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و همچنین همت اهالی روستا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی متعددی در ریاب راه‌اندازی شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، افزود: این اقامتگاه‌ها که در خانه‌های قدیمی و با حفظ معماری سنتی بازسازی شده‌اند، تجربه‌ای اصیل از زندگی روستایی را به میهمانان ارائه می‌دهند.

او اظهار کرد: گردشگران در این اقامتگاه‌ها فرصت دارند تا با فرهنگ، سنت‌ها، آداب و رسوم مردم محلی از نزدیک آشنا شده و طعم غذاهای سنتی و محلی را بچشند.

روستای ریاب، در سال ۱۳۸۷ در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، این روستا با فاصله ۲۷۵ کیلومتری مشهد در جنوب شرقی شهرستان گناباد، واقع شده است. این روستا در ۳ کیلومتری گناباد و در فاصله اندکی از قنات قصبه گناباد قرار دارد.

معماری روستای ریاب از آنجا که این روستا یکی از روستاهای باستانی منطقه است، با تأثیرات فرهنگی و تاریخی منحصر به فرد خود، بافت سنتی و زیبای خود را حفظ کرده است. خانه‌های سنتی با سقف‌های چوبی و دیوارهای گلی، از جاذبه‌های منحصر به فرد این منطقه محسوب می‌شوند. سبک و سیاق این خانه‌ها همانند بافت و معماری مناطق کویری هستند و از بادگیرهای قدیمی، ایوان، سرداب، طاق، سقف‌های گنبدی برخوردار است.

