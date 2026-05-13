آمادگی تاسیسات گردشگری خراسان رضوی برای اجرای طرح «برق سبز گردشگری»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای توسعه انرژی‌های پاک و مدیریت مصرف انرژی در تاسیسات گردشگری، طرح «برق سبز گردشگری» با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه «برقتو» برای اقامتگاه‌های گردشگری، هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها آغاز شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: در این طرح، متقاضیان می‌توانند با دریافت تسهیلات تا سقف چهار میلیارد ریال نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در ظرفیت‌های ۵ تا ۲۰ کیلووات اقدام کنند تا علاوه بر تامین برق موردنیاز مجموعه خود در زمان قطعی برق، از محل فروش برق مازاد نیز درآمدی تضمینی تا ۲۵ سال داشته باشند.

او ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های برق، موجب افزایش ارزش اقتصادی اقامتگاه‌ها، ایجاد برق پایدار و حرکت تاسیسات گردشگری به سمت استفاده از انرژی‌های پاک خواهد شد.

رکنی به بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی در این پروژه اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، تعویض رایگان موتور کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کم‌مصرف BLDC نیز انجام می‌شود که این اقدام می‌تواند تا ۴۰ درصد کاهش مصرف برق و ۲۰ درصد کاهش مصرف آب را به همراه داشته باشد. این موتورها دارای راندمان بالا، صدای کم و قابلیت تنظیم و کنترل هستند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تاکید کرد: تمامی متقاضیان می‌توانند به صورت مستقیم در این طرح ثبت‌نام کنند و پس از ثبت شماره تلفن همراه در سامانه، مشاوران پروژه با آنان تماس گرفته و مراحل اجرایی و دریافت خدمات را پیگیری خواهند کرد.

او تصریح کرد: استقبال تاسیسات گردشگری از این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی، توسعه گردشگری پایدار و افزایش تاب‌آوری واحد اقامتی استان داشته باشد.

