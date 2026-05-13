دستگیری ۶ نفر حفار غیرمجاز در شهرستان باخرز

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ سید علی باقری اظهار کرد: حفاران غیر مجازان شبانه در حال حفاری در یکی از مناطق شهرستان باخرز علیا شهر بخش بالا ولایت دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی ادامه داد: از حفاران غیرمجاز ابزار حفاری شامل بیل، کلنگ، دلو و هیلتی برقی کشف و ضبط شده است.
باقری گفت: حفاران غیرمجاز با پرونده تشکیل شده برای طی کردن مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل شدند.
سرهنگ باقری تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی مراتب را بلافاصله به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان یا یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی استان گزارش اطلاع دهند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.
