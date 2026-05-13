به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم آغاز دوره‌های آموزشی مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی که در روستای ریاب شهرستان گناباد برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای دانش فنی و مدیریتی فعالان حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان از جمله اهداف این دوره اموزشی است و هم‌چنین معرفی روستای ریاب به عنوان یکی از نامزدهای برجسته ثبت جهانی بهترین روستای گردشگری در جهان از دیگر اهداف این برنامه است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: برنامه‌های آموزشی با موضوع گردشگری پایدار و آشنایی با پسماند و محیط زیست، مردم شناسی و روایتگری انجام شد.

همچنین رجبعلی لباف خانیکی باستان‌شناس و پژوهشگر میراث‌فرهنگی در این دوره آموزشی بر لزوم توجه به حفظ هویت، بافت فرهنگی و معماری روستای ریاب تاکید کرد و گفت: هم‌افزایی و انسجام بین بخش دولتی و خصوصی در راستای ثبت جهانی روستای ریاب به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری ضروری است‌.

او با اشاره به مفاخر تاثیرگذار روستای ریاب و ضرورت شناخت ظرفیت‌های فرهنگی مقاصد گردشگری افزود: تاریخ، فرهنگ و هویت منطقه‌ای خراسان با تکیه بر منطقه گناباد و ریاب مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد و از این ظرفیت برای جذب گردشگری استفاده شود.

لباف خانیکی تصریح کرد: آموزش‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی در حفظ هویت منطقه‌ای و انسجام ملی مورد تاکید است.

همچنین اکبر قلی زاده از مدرسان این دوره بر ضرورت توجه به جنبه‌های زیست محیطی گردشگری به خصوص مدیریت مناسب پسماند و دفع زباله در تاسیسات گردشگری تاکید کرد و آموزش کاربردی کاهش تولید زباله و توجیه مدیران، کارکنان و گردشگران در این زمینه ارائه کرد.

او افزود: توجه به برندسازی و استفاده از آموزه‌های گردشگری سبز و بهینه‌سازی مصارف انرژی در مقاصد گردشگری ضروری است.

همچنین ابوالحسن دلشاد مدرس این دوره به فرهنگ‌های عامیانه و بازگویی برخی از افسانه‌های بومی پیرامون آداب و رسوم رایج در روستاها و مناطق مختلف در راستای غنی‌سازی و توسعه گردشگری پایدار اشاره کرد و گفت: اجرای آئین چلوقزک باران که در زمینه طلب باران از خداوند است و دیگر مفاهیم اصیل مردم شناسی روستای ریاب در جذب گردشگران داخلی و خارجی ثاثیرگذار است.

اجرای آیین چلوقزک باران خواهی، اجرای نقالی خوانی شاهنامه توسط سه نفر از نوجوانان، اجرای آیین سنتی رقص ذوالفقار، بازدید از بومگردی‌های ریاب، بازدید از آثار تاریخی ریاب، ابومنصور حمام تاریخی، آب انبار و قنات رباب و بازدید از قنات قصبه و بازدید از کارگاه‌های سفال مند گناباد از برنامه‌های جانبی این دوره آموزشی بود.

