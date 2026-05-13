به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری به مناسبت ۲۲ اردیبهشت، روز ملی مشاغل خانگی گفت: این روز فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش زنان و مردانی است که با تکیه بر توانمندیهای فردی و خانوادگی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی ایفا میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: خراسان شمالی یکی از استانهای پیشرو در زمینه توسعه مشاغل خانگی بهویژه در حوزه صنایعدستی است و با برنامهریزیهای هدفمند تلاش کردهایم زمینه اشتغال پایدار و توانمندسازی هنرمندان این حوزه را فراهم کنیم.
دیناری اظهار کرد: در همین راستا ۹۸۳ پروانه تولید انفرادی و ۹ پروانه تولید کارگاهی در رشتههای مختلف صنایعدستی صادر شده و همچنین ۹۶ کارت شناسایی هنرمندان از سوی این ادارهکل به واجدان شرایط در سال ۱۴۰۴ اعطا شده است.
او افزود: در راستای حمایت از توسعه کسبوکارهای خرد، تاکنون بیش از ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی و ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به فعالان صنایعدستی استان پرداخت شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی ویژه هنرمندان و شاغلان صنایعدستی، نشستهای تخصصی و میزهای تخصصی از دیگر برنامههایی است که بهمنظور توانمندسازی فعالان و تقویت تولید صنایعدستی در سطح استان صورت گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به گستره فعالیت هنرمندان استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار صنعتگر در ۶۹ رشته صنایعدستی در خراسان شمالی فعالیت دارند که از جمله آنها میتوان به دستبافتهای داری، نساجی سنتی، معرق، نمدمالی، صنایع چوبی، سفال و سرامیک، ساخت سازهای سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و دیگر رشتهها اشاره کرد.
دیناری همچنین به ظرفیتهای شاخص استان اشاره کرد و افزود: فرش دوروی ابریشم و تولید ابریشم در منطقه راز و جرگلان، دستبافتهای داری روستای الست اسفراین و همچنین نساجی سنتی روستای رویین اسفراین از جمله مزیتهای کمنظیر استان در این حوزه به شمار میرود.
او با اشاره به جایگاه ملی صنایعدستی مرکز استان گفت: ثبت بجنورد بهعنوان شهر ملی گلیم نقش مهمی در هویتبخشی، تولید و توسعه صنایعدستی خراسان شمالی ایفا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در پایان با اشاره به دستاوردهای کیفی این اقدامات گفت: موفق به دریافت نشان ملی جغرافیایی در رشته نساجی سنتی و سفره کردی شدهایم که نشاندهنده اصالت، کیفیت و ظرفیت بالای صنایعدستی استان در بازارهای ملی و بینالمللی است.
