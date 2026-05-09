۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶

نمایشگاه مشاغل خانگی در شهرستان سملقان خراسان شمالی برگزار می‌شود

نمایشگاه مشاغل خانگی در شهرستان سملقان خراسان شمالی برگزار می‌شود

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سملقان گفت: جلسه هماهنگی مسئولان دستگاه‌های متولی مشاغل خانگی با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تولیدات و محصولات این حوزه، به مناسبت روز مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور، در محل اداره میراث‌فرهنگی سملقان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی بیان کرد: جلسه هماهنگی مسئولان دستگاه‌های متولی مشاغل خانگی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگانی از فرمانداری برگزار شد.  

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سملقان افزود: در این نشست بر ضرورت معرفی توانمندی‌های فعالان عرصه مشاغل خانگی، به‌ویژه بانوان، و ایجاد بازارچه‌های فصلی و نمایشگاهی تأکید شد.  

او اظهار کرد: مقرر شد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی در قالب نمایشگاهی در تاریخ یادشده فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021901271
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha