به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی بیان کرد: جلسه هماهنگی مسئولان دستگاه‌های متولی مشاغل خانگی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگانی از فرمانداری برگزار شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سملقان افزود: در این نشست بر ضرورت معرفی توانمندی‌های فعالان عرصه مشاغل خانگی، به‌ویژه بانوان، و ایجاد بازارچه‌های فصلی و نمایشگاهی تأکید شد.

او اظهار کرد: مقرر شد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی در قالب نمایشگاهی در تاریخ یادشده فراهم شود.